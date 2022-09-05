استطلاع: ثلث الألمان يرون أن الاحتلال يعامل الفلسطينيين كما عامل النازيون اليهود

أظهر استطلاع جديد للرأي، أعدّته مؤسسة ألمانية مستقلة مؤخرا، أن ثلث الألمان يرون أن تعامُل الاحتلال الإسرائيليّ للفلسطينيين، هي في الأساس المعاملة ذاتها التي انتهجها النازيون إزاء اليهود خلال "الهولوكوست".

وأجرى صندوق "برتلسمان" استطلاعه في صفوف آلاف الألمان والإسرائيليين، وكانت الأسئلة حول العلاقات بين الدولتين، لكنها تطرّقت كذلك لفحص الآراء المعادية للسامية، والأفكار المُسبقة لدى الجمهور الألماني.

واستطلعت المؤسسة آراء 1270 ألمانيا، و1370 إسرائيليا عام 2021، ونشرت نتائج الاستطلاع يوم الجمعة الماضي.

وسُئِل المشاركون في الاستطلاع، حول مدى قبولهم للمقولة بأنّ "ما تفعله إسرائيل بحق الفلسطينيين اليوم لا يختلف عمّا فعله النازيون بفترة ‘الرايخ الثالث‘ بحق اليهود (إبادة جماعية)"، إذ قال 36% منهم إنهم يوافقون أو يوافقون بشدّة على المقولة، فيما قال 25% إنهم لا يعلمون، بينما رفض 40%، أو رفضوا بشدّة المقولة المذكورة.

خلال تشييع جثمان شهيد أعدمه الاحتلال (Getty Images)

وفي سؤال حول اعتقادهم بمدى تأثير اليهود على العالم، أجاب 24% منهم أن اليهود لديهم تأثير كبير في العالم، في حين رفض 62% الادعاء، بينما أجابت البقية بأنها لا تعلم.

وأظهر الاستطلاع على حد ادعائه، أن هناك علاقة بين مستويات الثقافة المنخفضة، والأفكار المسبقة ضد إسرائيل.

وفي السؤال حول مدى قبول مقولة إن "اليهود ينتمون بشكل طبيعي لألمانيا"، وافقت الأغلبية الساحقة بنسبة 82%، بينما لم يوافق 13%، و5% لا يعلمون. ووجد الاستطلاع أن الإسرائيليين لديهم احترام أكبر لألمانيا من الألمان لإسرائيل.

وعند سؤالهم عن رأيهم في الدولة المقابلة، قال 63% من الإسرائيليين إن لديهم نظرة إيجابية لألمانيا، بينما قال 46% فقط من الألمان الشيء نفسه عن إسرائيل. في غضون ذلك، وصف 34% من الألمان رؤيتهم لإسرائيل على أنها فقيرة، بينما رأى 19٪ فقط من الإسرائيليين ألمانيا في الضوء نفسه.

وفي ما يتعلق بوجهات النظر حول حكومة الدولة الأخرى، قال 55% من الإسرائيليين، إنهم ينظرون إلى الحكومة الألمانية بإيجابية، فيما قال 24% فقط من الألمان الشيء نفسه عن إسرائيل.

ومن بين المستطلعة آراؤهم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا، قال 15% فقط من الألمان، إنهم ينظرون إلى الحكومة الإسرائيلية بنظرة إيجابية.

صور أطفال غزّة الذين استشهدوا خلال العدوان الأخير على القطاع المحاصَر (Getty Images)

وعند سؤالهم عن دور الهولوكوست في العلاقات بين البلدين، وافق 58% من الإسرائيليين أو وافقوا بشدة على الشعور بأن ألمانيا "تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب اليهودي"، مقارنة بـ35% فقط من الألمان. وقال 25% من الإسرائيليين و33%من الألمان إنهم "يوافقون جزئيًا" على المقولة هذه. ورفض 31% من الألمان، و11% من الإسرائيليين، أو رفضوا ذلك بشدة.

وعند سؤالهم عما إذا كانت ألمانيا "تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل" على وجه الخصوص، وافق 57% من الإسرائيليين أو وافقوا بشدة، مع 25% وافقوا جزئيًا و 12% لم يوافقوا على المقولة. ومن بين الألمان، وافق 27% فقط أو وافقوا بشدة، بينما وافق 37% جزئيًا، بينما عارضها 35%.

ووفق الاستطلاع، قالت غالبية الألمان من المستطلعة آراؤهم (56%)، وكذلك نسبة 68% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم، أنهم يعتقدون أن التعاون بين الدولتين إيجابي.

وعند سؤالهم عما إذا كان يجب تكثيف التعاون، أجاب 78% من الإسرائيليين، و53% من الألمان بالإيجاب.