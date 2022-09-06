بايدن سيلتقي نظيره الصيني حال مشاركته في قمة مجموعة العشرين

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إنه متأكد من لقاء نظيره الصيني، شي شينبينغ، في حال شارك الأخير في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في بالي في إندونيسيا.

وقال ردّا على سؤال بشأن لقاء محتمل "إذا كان (شي) هناك، أنا متأكد من أنني سأراه". ويأتي ذلك بينما تزداد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة توتّرا.

وتحدث الرئيسان مع بعضهما البعض مرات عدّة منذ انتخاب جو بايدن، ولكنهما لم يلتقيا منذ تنصيب الرئيس الأميركي.

وتنتهي كلّ محادثة بينهما على وعد بالحفاظ على قناة الاتصال مفتوحة على أعلى مستوى بين واشنطن وبكين، من دون أن تتقدّم القوتان العظميان في إطار نقاط الخلاف الكثيرة بينهما.

على العكس من ذلك، يستمر التوتّر بين البلدين في التصاعد، مع التركيز خصوصا على تايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 1,1 مليار دولار. وطالبت الصين التي تعدّ تايوان جزءا من أراضيها، بالتراجع عن هذه الصفقة، مهدّدة باتخاذ "إجراءات مضادة".