روسيا تنسحب من مناطق أوكرانية وتوقف العمل بـ"زاباروجيا النووية"

أعلنت شركة "إنرجو أتوم" صباح اليوم الأحد، توقف العمليات بالكامل في محطة زاباروجيا للطاقة النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، فيما أعلنت موسكو، أن قواتها قامت بعملية إعادة تمركز شرق أوكرانيا وأنها بصدد الانسحاب من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف.

وتتولى الشركة الحكومية الأوكرانية تشغيل محطة زاباروجيا، والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية بالقارة الأوروبية. وأوضحت "إنرجو أتوم" أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء.

وقد حثت الحكومة الأوكرانية السكان على مغادرة المناطق التي تحتلها روسيا حول المحطة النووية، من أجل سلامتهم.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة النووية، مما ينذر بحدوث كارثة نووية.

وفي وقت سابق، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، روسيا وأوكرانيا على الاتفاق على محيط منزوع السلاح حول هذه المحطة النووية.

وقال غوتيريش "في خطوة أولى، يجب على القوات الروسية والأوكرانية الالتزام بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري تجاه موقع المحطة أو من موقعها".

وأضاف "في خطوة ثانية، ينبغي إبرام اتفاق بشأن محيط منزوع السلاح، ويشمل ذلك على وجه الخصوص التزام القوات الروسية بسحب جميع الجنود والمعدات العسكرية من ذلك المحيط، والتزاما من القوات الأوكرانية بعدم الدخول إليه".

يأتي ذلك، فيما قال الجيش الأوكراني إن قواته استعادت السيطرة على مدينة كوبيانسك في خاركيف القريبة من الحدود الروسية شرق البلاد، بعد معارك مع القوات الروسية.

كما أعلن الجيش إعادة السيطرة على ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية، مؤكدا أن قواته دمرت تجمعات لهذه القوات ومواقع قيادة وتحكم ودفاع جوي و20 مخزنا للذخيرة.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال، مساء السبت، إن قواته استعادت "ألفي كيلومتر من الأراضي" منذ مطلع سبتمبر/أيلول، مؤكدا أن الجيش الروسي يتخذ "الخيار الصائب" بالفرار على وقع الهجوم المضاد في شمال شرق البلاد وجنوبها.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اتخذت قرارا بإعادة نشر القوات الروسية من إزيوم وبالاكليا شرقي أوكرانيا لتدعيم وتقوية المواقع في محور دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنه في غضون 3 أيام تم القضاء على أكثر من ألفي عسكري أوكراني وأجنبي خلال هذه العملية.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية تنسحب أيضا من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف وأنه من المنتظر سحب القوات الروسية من مدينة بالاكليا التي كان الأوكرانيون أعلنوا استعادتها الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن الغرض من إعادة تجميع القوات هو تعزيز الوحدات الموجودة في إقليم دونيتسك المجاور.