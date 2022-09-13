  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

لندن: جثمان الملكة إليزابيث يصل إلى قصر بكنغهام

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 23:53

لندن: جثمان الملكة إليزابيث يصل إلى قصر بكنغهام
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء الثلاثاء، إلى قصر بكنغهام في لندن، قادما من العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، برفقه ابنتها الأميرة آن.

ونقل جثمان الملكة إلى قصر بكنغهام بعد هبوط الطائرة التي كانت تحمل نعشها في قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني في لندن.

(Getty Images)

وكان في انتظار نعش الملكة ابنها الملك تشارلز الثالث وعقيلته، إلى جانب أفراد من العائلة المالكة.

ومن المقرر أن يبقى نعش الملكة في قصر بكنغهام الليلة وسيتم نقله الأربعاء إلى قصر وستمنستر، حيث سيظل هناك لحين إقامة مراسم الجنازة الرسمية في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري.

(Getty Images)

وفي 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، فارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، بعد سبعين عاما من توليها العرش عام 1952.

بودكاست عرب 48

#بكنغهام
#الملكة إليزابيث
#إدنبرة
#لندن

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شولتس يطلب من بوتين "سحب كامل" القوات الروسيّة من أوكرانيا
شولتس يطلب من بوتين "سحب كامل" القوات الروسيّة من أوكرانيا

2022-09-14

الاتفاق النووي الإيراني... انسداد الأفق؟
الاتفاق النووي الإيراني... انسداد الأفق؟

2022-09-13

100 قتيل على الأقل خلال يوم: أرمينيا وأذربيجان... "كراهية متجذّرة"
100 قتيل على الأقل خلال يوم: أرمينيا وأذربيجان... "كراهية متجذّرة"

2022-09-13

الأكثر قراءة

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع "الإرهاب" وتحريض على العنف

2022-09-12
اجتماع ثلاثي بين مركبات المشتركة.. دون اتفاق

اجتماع ثلاثي بين مركبات المشتركة.. دون اتفاق

2022-09-12
سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

2022-09-12
اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

2022-09-12

"منظمات الهيكل" تطالب السماح بالنفخ بالبوق بالأقصى

2022-09-12