لندن: جثمان الملكة إليزابيث يصل إلى قصر بكنغهام

وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء الثلاثاء، إلى قصر بكنغهام في لندن، قادما من العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، برفقه ابنتها الأميرة آن.

ونقل جثمان الملكة إلى قصر بكنغهام بعد هبوط الطائرة التي كانت تحمل نعشها في قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني في لندن.

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وكان في انتظار نعش الملكة ابنها الملك تشارلز الثالث وعقيلته، إلى جانب أفراد من العائلة المالكة.

ومن المقرر أن يبقى نعش الملكة في قصر بكنغهام الليلة وسيتم نقله الأربعاء إلى قصر وستمنستر، حيث سيظل هناك لحين إقامة مراسم الجنازة الرسمية في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري.

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وفي 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، فارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، بعد سبعين عاما من توليها العرش عام 1952.