النيجر: مقتل 7 "إرهابيين" وتوقيف 30 متعاونا مع جماعة بوكو حرام

قتل الجيش النيجري، أمس الخميس، 7 أشخاص وأوقف حوالى 30 متعاونا مع جماعة "بوكو حرام" في عمليات نفذّها في جنوب شرق البلاد الحدودي مع نيجيريا، والذي يشهد باستمرار هجمات عنيفة.

وقالت وزارة الدفاع في نشرتها الأسبوعية للعمليات العسكرية إنّ الجيش قتل هذا الأسبوع "سبعة إرهابيين" في بلدة غيسكيرو القريبة من الحدود مع نيجيريا، و"فكّك" في مقاطعة نغويمي الواقعة إلى الشمال قرب تشاد عددا من "المخابئ" التي تستخدم لاحتجاز المخطوفين على أيدي الحركة.

وأضافت النشرة أنّ الجيش أوقف "ستّة متآمرين مع بوكو حرام" خلال عملية عسكرية في منطقة تومور (جنوب شرق).

وأكّدت الوزارة في نشرتها أنّ الجيش اعترض في 9 أيلول/ سبتمبر المجاري "نحو ثلاثين فردا من جنسية أجنبية" كانوا ينقلون "معدات مختلفة مرسلة إلى عناصر من بوكو حرام"، وأوقف هؤلاء "المتآمرين" مع الحركة.

وإذ أوضح الجيش أنّ هذه المجموعة أوقفت بالقرب من كينتشاندي في منطقة ديفا (جنوب شرق)، لم يكشف عن جنسية أفرادها، مؤكّدا أنّه "وضعهم في تصرّف سلطات بلدهم"، لكنّ مصادر محليّة أكّدت لوكالة فرانس برس أنّ الموقوفين هم "مواطنون نيجيريون".

ومنذ سنوات تشهد النيجر وجارتها بوركينا فاسو هجمات تشنّها جماعات تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

وتسبّبت هذه الهجمات في مقتل آلاف الأشخاص في كلا البلدين وتهجير مئات الآلاف.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، سمح برلمان النيجر بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيّما فرنسية، لمحاربة تلك التنظيمات.

وقبل ذلك بشهر، شنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار "القوة العسكرية المختلطة" ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا، هجوما منسّقا في الدول الأربع بهدف "تدمير بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة".

وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة تستخدمها عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتها.