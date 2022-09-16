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تقرير: خامنئي يخضع تحت إشراف طبي وصمت إيراني

تاريخ النشر: 16/09/2022 - 22:53

تقرير: خامنئي يخضع تحت إشراف طبي وصمت إيراني
آية الله علي خامنئي (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ألغى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، كافة اجتماعاته وظهوره العلني في الأسبوع الأخير على خلفية حالته الصحية؛ حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر مطلعة على حالة خامنئي.

ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن خامنئي يخضع تحت إشراف طاقم طبي.

وأشارت المصادر نفسها التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن خامنئي (83 عاما) أجرى هذا الأسبوع عملية جراحية بسبب انسداد في الأمعاء، وذلك بعد معاناته من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وخضع خامنئي للجراحة في عيادة أقيمت في منزله ومجمع مكتبه، بينما يخضع للمراقبة حاليا على مدار الساعة من قبل فريق من الأطباء؛ وفقا للمصادر نفسها.

وذكر أحد المصادر، أن "حالة خامنئي وصفت بالحرجة الأسبوع الماضي، لكنها تحسنت، وهو الآن يخضع للراحة، إذ يراقبه أطباؤه على مدار الساعة وهم قلقون عليه سيما وأنه لا يزال ضعيفا لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس في السرير".

ومما يذكر أن إيران لا تعلق عادة على صحة خامنئي بشكل علني، لكن في العام 2014، خضع لعملية جراحية في البروستاتا، ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية نبأ شفائه على نطاق واسع.

واعتلى خامنئي أعلى سلطة دينية وسياسية وعسكرية في إيران بالعام 1989 بعد وفاة المرشد السابق، روح الله الخميني، مؤسس "الثورة الإسلامية في إيران" في العام 1979.

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#آية الله علي خامنئي
#إيران
#المرشد الأعلى لإيران

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