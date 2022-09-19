بايدن تعهد بدفاع الجيش الأميركي عن تايوان ويحذر الصين وروسيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس"، الأحد، أن القوات الأميركية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لغزو صيني. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حذر نظيره الصيني شي جين بينغ من الضرر الذي قد يلحق بمناخ الاستثمار إذا انتهكت بكين العقوبات التي فرضت على روسيا.

ومع ذلك أكد متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".

وردا على سؤال عما إذا كان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني"، أجاب بايدن خلال المقابلة "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق".

وشدد بايدن على أنه، بموقفه هذا، لا "يشجع" الجزيرة على إعلان استقلالها، قائلا "إنه قرارهم".

وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة، فيما تتمتع الجزيرة بحكم ديموقراطي.

وبشأن التهديدات المتكررة من أن يُقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرحلة ما على استخدام وسائل غير تقليدية مثل أسلحة نووية صغيرة أو أسلحة كيميائية، سُئل بايدن عما سيقوله لبوتين إن كان يفكر في استخدام مثل تلك الأسلحة، فرد بالقول "لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. هذا سيغير وجه الحرب بطريقة لم يكن لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال بايدن إنه حذر نظيره الصيني من أن انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا "سيكون خطأ جسيما"، غير أنه أكد أنه ليست هناك مؤشرات على أن بكين زودت موسكو بأسلحة "لغزوها أوكرانيا".

من جهة ثانية، رفض بايدن فكرة أن التحالف الصيني الروسي يعني أن الولايات المتحدة تخوض نوعا جديدا من الحرب الباردة، وقال "لا أعتقد أنها حرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا".

وخلال المقابلة، أعلن الرئيس الأميركي أنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024، وقال إعادة الترشح هي "نية" موجودة لديه، "لكن هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك".

واعتبر أن "من المبكر جدا" الحديث عن ذلك، واصفا نفسه بأنه شخص "يحترم القدر كثيرا".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، رأى بايدن أن الجائحة "انتهت" في الولايات المتحدة، وقال "ما زلنا نقوم بعمل الكثير (…) لكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم، لا أحد يضع كمامات، يبدو الجميع في حالة جيدة جدا".