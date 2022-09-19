مقتل أكثر من 200 عسكريّ أرمينيّ في المواجهات مع أذربيجان

قُتل أكثر من 200 جندي أرميني، الأسبوع الماضي، في أسوأ مواجهات حدودية مع أذربيجان منذ حرب 2020، وفق حصيلة جديدة أعلنها الإثنين، مجلس الأمن الأرميني.

وأفاد مجلس الأمن الأرميني بأن الحصيلة هي "207 قتلى بينهم ثلاثة مدنيين"، مضيفا أن "مدنيين هم في عداد المفقودين، فيما أصيب 293 عسكريا وثلاثة مدنيين".

ووقع 20 جنديا في الأسر بيد الجيش الأذربيجاني، بحسب المصدر ذاته. وبذلك يرتفع عدد القتلى لدى الجانبين إلى 300.

وذكرت باكو أن الحصيلة حتى الآن تفيد بمقتل 79 عسكريا منذ بدء المواجهات، التي اندلعت الثلاثاء الماضي.

وهذا التصعيد غير مسبوق منذ 2020، ويهدد بنسف عملية السلام الهشة بين أرمينيا وأذربيجان، البلدين اللذين يتقاسمان حدودا على طول ألف كلم في القوقاز.

ويفترض أن يلتقي وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان الإثنين في نيويورك، بمبادرة من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

وخلال زيارتها ليريفان الأحد، دانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، هجمات باكو "غير المشروعة".

وزيارتها ليريفان دليل جديد على تقارب بين واشنطن ويريفان في الوقت الذي تواجه موسكو الوسيط التقليدي في هذه المنطقة، صعوبات في هجومها العسكري على أوكرانيا.

ومنذ 2020 تنشر روسيا قوة لحفظ السلام على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. لكن تبين أنها لم تكن فعالة لتفادي التصعيد العسكري الذي وقع الاسبوع الماضي.

وهذه الاشتباكات هي الأعنف منذ الحرب التي دارت بين البلدين في 2020 للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ، وأوقعت أكثر من 6500 قتيل ودفعت يريفان إلى التنازل عن أراض لباكو.

وقبل عام 2020، كانت حرب دارت بين أرمينيا وأذربيجان في التسعينات حول ناغورني قره باغ، وخلفت أكثر من 30 ألف قتيل.