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إعصار اليابان: مصرع شخصين على الأقل وإصابة آخرين

تاريخ النشر: 20/09/2022 - 09:35

إعصار اليابان: مصرع شخصين على الأقل وإصابة آخرين
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

أكدت السلطات اليابانية مصرع شخصين والعثور على اثنين آخرين "من دون مؤشرات حيوية"، بعدما ضرب الإعصار نانمادول اليابان نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء.

ووصلت العاصفة إلى البر قرب مدينة كاغوشيما (جنوب غرب اليابان) ليل الأحد الماضي، وتسببت بهطول أمطار غزيرة في أنحاء منطقة كيوشو، قبل أن تتحرّك إلى الساحل الغربي.

وبحلول صباح اليوم، تم خفض مستواها إلى "إعصار خارج المدار" مع عبورها إلى الساحل في شمال شرق البلاد واتّجاهها إلى البحر.

واقتلعت العاصفة الأشجار وحطمت النوافذ وتسببت بهطول أمطار خلال 24 ساعة تعادل تلك التي تتساقط على مدى شهر كامل في أجزاء من منطقة ميازاكي، حيث تأكد مصرع شخصين.

وقال الناطق باسم الحكومة، هيروزاكو ماتسونو، إنه عُثر على شخصين آخرين "من دون مؤشرات حيوية"، وهو مصطلح يستخدم عادة في اليابان قبل تأكيد طبيب شرعي الوفاة رسميا.

(Getty Images)

وذكر أن السلطات تبحث أيضا عن شخص مفقود. وأصيب 114 شخصا على الأقل بجروح، اعتُبرت حالات 14 منهم خطيرة.

وبحلول صباح اليوم، كان التيار مقطوعا عن نحو 140 ألف منزل تقريبا في أنحاء البلاد، خصوصا في كيوشو.

وتشهد اليابان حاليا موسم الأعصار المألوف في هذا الوقت من العام، علما بأنها تتعرّض لنحو 20 عاصفة مشابهة كل سنة.

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ازدياد شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات والجفاف.

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#الإعصار نانمادول
#اليابان

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