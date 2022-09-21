بوتين يعلن التعبئة الجزئية في روسيا: "الغرب يريد تدميرنا"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه وقع مرسوما بشأن "التعبئة التجزئية" للروس في سن القتال يسري على نحو فوري؛ ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا. وقال إنه يدافع عن الأراضي الروسية معتبر أن "الغرب يريد تدمير البلاد".

وقال بوتين، في خطاب مسجل للأمة بثه التلفزيون الرسمي، إنه "أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة".

وأضاف أن هدفه هو "تحرير" منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه "عبودية" أوكرانيا.

وأمر الرئيس الروسي بزيادة التمويل لتعزير إنتاج البلاد من الأسلحة.

واتهم بوتين الغرب بممارسة "ابتزاز نووي" ضد بلاده، مشيرا إلى أن روسيا لديها "أسلحة كثيرة للرد" على ما وصفها بالتهديدات الغربية، وشدد على أنه "لا يمزح".

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية، "لحماية نفسها"، وقال: "سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا... هذه ليست مجرد خدعة"

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيجان، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير يمثل "تصعيدا مقلقا"، مشددا على ضرورة "أخذ التهديدات التي وجهها فيه على محمل الجد".