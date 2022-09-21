بوساطة سعودية: إطلاق سراح 10 أسرى في تبادل بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت السعودية، الأربعاء، نجاح وساطتها في الإفراج عن عشرة أسرى من جنسيات مختلفة في عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنه بوساطة من ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، تم الإفراج عن عشرة أسرى في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية الروسية (واس).

وأوضحت أن الأسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا.

وأفادت بأن الجهات المعنية في السعودية استلمت الأسرى ونقلتهم من روسيا إلى المملكة، وعملت على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

ولم يتضمن إعلان الخارجية السعودية تفاصيل أخرى بشأن عملية التبادل.

ومنذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية شديدة على موسكو.