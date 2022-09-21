  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

واشنطن تحذر من تطلع روسيا لضم مناطق أوكرانية

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 06:49

واشنطن تحذر من تطلع روسيا لضم مناطق أوكرانية
واشنطن لن تعترف بضم روسيا أراضي أوكرانية (gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء التي تعتزم روسيا إجراءها لضم مناطق أوكرانية، مؤكدة أنها لن تعترف "مطلقا" بنتائج هذه الاستفتاءات "الزائفة".

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، إن "تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

وأضاف "إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها".

وقالت السلطات الانفصالية في دونباس وخيرسون، إن عمليات الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا ستجري من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر.

واعتبر ساليفان أن الاستفتاءات وما ذكر عن خطة روسية لاستدعاء مزيد من الجنود، يعكس انتكاسات موسكو الأخيرة في الحرب، وخسارتها مساحات واسعة من الأراضي أمام الجيش الأوكراني.

وقال "هذه ليست أفعال دولة واثقة من نفسها. إنها ليست أفعالا تنم عن قوة، بل العكس".

من جهته، اعتبر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية مشروع تنظيم الاستفتاءات "خطوة يائسة" من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه، إن بوتين يسعى من خلال هذه الاستفتاءات إلى الرد على ما تتكبده قواته من "خسارة واضحة لأراض بمواجهة الهجوم المضاد الأوكراني".

وأضاف "لقد أوضحنا أنه ستكون هناك عواقب متزايدة إذا أجريت هذه الاستفتاءات"، من دون أن يكشف ماهية العقوبات الإضافية التي تعتزم واشنطن فرضها على موسكو.

وفي البنتاغون، شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال بات رايدر، على أنه، حتى لو ضمت موسكو رسميا المناطق الأوكرانية الأربع إليها بناء على هذه الاستفتاءات، فإنّ واشنطن ستواصل دعمها العسكري لكييف.

وقال "من وجهة نظري، هذه مجرد عملية إعلامية تهدف إلى صرف الانتباه عن الوضع الصعب الذي يجد فيه الجيش الروسي نفسه حاليا".

وأضاف "سنواصل التعاون مع أوكرانيا وشركائنا الدوليين لتزويدها بالدعم الذي تحتاج إليه للدفاع عن أراضيها".

بودكاست عرب 48

#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا الآن مباشر
#أوكرانيا الآن مباشر
#ضم
#استفتاء

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأردن وقطر وتركيا تدعوا إلى وقف الاستيطان واحترام هوية القدس المحتلّة
الأردن وقطر وتركيا تدعوا إلى وقف الاستيطان واحترام هوية القدس المحتلّة

2022-09-21

إيران: ثلاثة قتلى في تظاهرات احتجاجية على وفاة الشابة مهسا أميني 
إيران: ثلاثة قتلى في تظاهرات احتجاجية على وفاة الشابة مهسا أميني 

2022-09-20

الانفصاليون بإقليم دونباس ينظمون استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا
الانفصاليون بإقليم دونباس ينظمون استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا

2022-09-20

الأكثر قراءة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

نابلس: قتيل وإصابات باحتجاجات على اعتقال السلطة للمطاردين اشتية وطبيلة

2022-09-20

"ما لم تتعامل" السلطة مع التصعيد: الاحتلال "قريب" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة

2022-09-20
السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

السلطة: اعتقال اشتية وطبيلة لدواع سيفصح عنها لاحقا ويعيش قتل حيث لم تتواجد قواتنا

2022-09-20
بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

بينهم أسرى من أراضي 48: إسرائيل تسلب مخصصات أهالي الأسرى

2022-09-20
جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

جنين: عمليتا إطلاق نار على حاجز سالم وجدار الفصل

2022-09-20