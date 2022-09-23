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4 قتلى في تفجير قرب مسجد في كابُل

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 16:51

4 قتلى في تفجير قرب مسجد في كابُل
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قتل أربعة أشخاص بعد انتهاء صلاة الجمعة إثر انفجار يقصده أعضاء من حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابُل.

وجاء في التفاصيل، أن الانفجار وقع بالقرب من مدخل مسجد الوزير أكبر خان، على مقربة من المنطقة الخضراء المحصنة التي كانت تضم العديد من السفارات قبل سيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021.

ويقصد المسجد حاليًا العديد من قادة طالبان ومقاتليها.

وقالت منظمة إيميرجنسي الإيطالية غير الحكومية التي تدير مستشفى في كابُل إنها استقبلت "14 ضحية" من جراء الانفجار. وكتبت على تويتر أن "أربعة منهم كانوا قد لقوا حتفهم عند وصولهم".

وأظهرت صور لم يتم التحقق منها نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تحترق على طريق خارج المسجد.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابُل خالد زدران وقوع الانفجار و"سقوط ضحايا"، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وانفجرت قنبلة في المسجد نفسه عام 2020 وأسفرت عن مقتل إمامه.

وانخفض العنف بشكل كبير في جميع أنحاء أفغانستان منذ انتهاء الحرب مع عودة طالبان إلى السلطة، لكن ما زالت تسجل هجمات بعبوات متفجرة في كابُل ومدن أخرى.

واستهدفت هذه الهجمات عدة مساجد ورجال دين وتبنى تنظيم "داعش" بعضها.

وقتل موظفان في السفارة الروسية في تفجير انتحاري خارجها في وقت سابق هذا الشهر، في أحدث هجوم في العاصمة تبناه تنظيم "داعش".

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#كابُل
#أفغانستان
#طالبان
#داعش

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