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اليابان تحظر تصدير سلع متعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا

تاريخ النشر: 26/09/2022 - 09:52

اليابان تحظر تصدير سلع متعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا
ماتسونو خلال المؤتمر الصحافي، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ب.
تحرير: بلال ضاهر

عبرت اليابان عن قلقها البالغ إزاء احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية ضد أوكرانيا. وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الإثنين، فرض حظر إضافي على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا.

وقال في مؤتمر صحفي دوري إنه "بصفتنا الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من هجمات نووية، نطالب بشدة بألا تهدد روسيا أبدا باستخدام أسلحة نووية".

وردا على سؤال حول تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس، على شبكة "سي.بي.إس." بأن الولايات المتحدة ستتصرف "بشكل حاسم" في حالة وقوع هجوم نووي روسي على أوكرانيا، رفض ماتسونو الإجابة على سؤال عما إذا كانت اليابان توافق على الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من جانب الولايات المتحدة ضد روسيا، وقال إنه "سؤال افتراضي".

حظرت الحكومة اليابانية اليوم تصدير المواد التي قد تستخدم في صنع أسلحة كيماوية إلى 21 منظمة روسية.

ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذا الإجراء في أعقاب قرار اتخذه وزراء خارجية مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى الأسبوع الماضي.

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#اليابان
#روسيا
#أسلحة كيماوية

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