ميدفيديف: روسيا تمتلك الحق باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا

وجه الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أشد تهديد حتى الآن، واعتبر أن موسكو تمتلك الحق في استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا إذا تعرضت للتهديد، وقال إن الغرب لن يجرؤ على التدخل.

وبحسب ميدفيديف، الذي يشغل منصب أمين عام مجلس الأمن الروسي الذي يترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، الثلاثاء، فإنه "إذا تجاوز التهديد لروسيا حدا معينا من الخطر، فسيتعين علينا الرد دون طلب موافقة أي شخص ولا إجراء مشاورات طويلة"، مؤكدا أن التهديد باستخدام السلاح النووي "ليس خدعة".

وميدفيديف هو أحد أعضاء الدائرة المقربة لبوتين، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يعبر عن آراء الرئيس الروسي.

وجاءت تصريحاته بمثابة تحذير رسمي صريح بشأن تفكير موسكو في استخدام الأسلحة النووية لوقف مساعي أوكرانيا لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

ورفضت كييف وحلفاؤها الغربيون تهديدات الكرملين باستخدام الأسلحة النووية، ووصفتها بأنها تكتيكات للتخويف.

وأصر ميدفيديف على أن الحق في استخدام الأسلحة النووية يتماشى مع عقيدة الردع النووي لروسيا، والتي تنص على إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة في حال تعرض الدولة لهجوم نووي، أو في حال حدوث اعتداء بأسلحة تقليدية "يهدد وجود دولتنا ".

وكتب ميدفيديف على قناة تطبيق المراسلة الخاصة به "لنتخيل أن روسيا مجبرة على استخدام أقوى سلاح ضد النظام الأوكراني الذي ارتكب عملا عدوانيا واسع النطاق، وهو أمر خطير على وجود دولتنا. أعتقد أن الناتو سينأى بنفسه عن التدخل المباشر في الصراع في هذه الحالة".

وتنهي روسيا، اليوم، استفتاءات حول ضم أربع مناطق تسيطر عليها كليا أو جزئيا في أوكرانيا، مثيرة غضب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي في حال ضمها.

وتجرى هذه الاستفتاءات، منذ يوم الجمعة الماضي، في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا في الشرق الخاضعتين للاحتلال الروسي. وقد نددت أوكرانيا وحلفاؤها بهذه الاستفتاءات ووصفتها بـ"الزائفة".

وتعهدت دول مجموعة السبع "بعدم الاعتراف مطلقا" بنتائج الاستفتاءات، فيما وعدت واشنطن برد "سريع وقاس" من خلال فرض عقوبات اقتصادية إضافية، في حال ضم هذه المناطق على غرار ما حصل مع شبه حزيرة القرم في آذار/مارس 2014.

إلا ان التهديدات الغربية لم تردع موسكو، وفي حال أدت الاستفتاءات إلى ضم هذه المناطق إلى روسيا وهو أمر لا تحوم شكوك بشأنه، سيشكل ذلك تصعيدا في النزاع خصوصا وأن بوتين هدد بضربات نووية للدفاع عما يعتبره أراضي روسية.

وفي غضون ذلك، تواصل موسكو تعبئة جزئية لجنود الاحتياط من أجل تجنيد نحو 300 ألف عسكري، بغية المشاركة في غزوها أوكرانيا والتصدي للهجوم الأوكراني المضاد الذي سمح، بفضل امدادات الأسلحة الغربية، باستعادة آلاف الكيلومترات المربعة منذ مطلع أيلول/سبتمبر الجاري.