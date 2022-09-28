إيران: عائلة الشابة مهسا أميني تقدّم شكوى ضد "المسؤولين عن توقيفها"

قدّمت عائلة الشابة مهسا أميني شكوى ضد عناصر الشرطة الذين أوقفوا ابنتها في 13 أيلول/ سبتمبر، لعدم التزامها بقواعد اللباس المشددة المفروضة على الإيرانيات، وفق ما نقلت وكالة "إسنا" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن محامي العائلة صالح نيكباخت.

وتوفيت الشابة التي تبلغ من العمر 22 عاما في 16 أيلول/ سبتمبر في مستشفى في طهران، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق".

وقال المحامي: "تقدّمت عائلة مهسا أميني بشكوى ضد المسؤولين عن توقيف ابنتها و(عناصر الشرطة) الذين تكلموا معها منذ وصولها إلى مركز شرطة الأخلاق".

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وأضاف: "طلبنا من المدعي العام وقاضي التحقيق إجراء تحقيق مفصل عن كيفية حصول الاعتقال حتى نقل مهسا إلى المستشفى".

وطالب السلطات بتأمين "كل مقاطع الفيديو والصور" المتوفرة طوال فترة اعتقال مهسا أميني لدى شرطة الأخلاق.

وأكد المحامي أن المدعي العام "تعهد بأن يتم التعامل مع القضية بدقة وأن تؤخذ جميع طلباتنا في الاعتبار".

وأضاف أن المدعي العام وعد أيضا "بإبلاغ فريق طبي عينته أسرة مهسا أميني بسير التحقيق".