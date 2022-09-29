  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روسيا ستصادق الجمعة على ضمّ مناطق أوكرانيّة

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 15:23

روسيا ستصادق الجمعة على ضمّ مناطق أوكرانيّة
رجل يدلي بصوته بالاستفتاء الروسيّ (geety images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ستصادق غدا الجمعة، على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، خلال مراسم تقام في الكرملين يلقي خلالها الرئيس، فلاديمير بوتين، خطابا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف لصحافيين: "تُقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية عند الساعة 15:00 في الكرملين".

وأضاف: "سيلقي الرئيس فلاديمير بوتين خطابا مهما في هذه المناسبة".

ويأتي هذا الإعلان بعد تنظيم "استفتاء" على الضم في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب.

ووصفت الدول الغربية وكييف هذه الاستفتاءات بأنها "زائفة"، مؤكّدة أنها لن تعترف بضم هذه المناطق.

وفي العام 2014، ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي.

ويعكس ضمّ المناطق الأوكرانية تصعيدا في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عدد من المسؤولين والمعلّقين الروس إنه بمجرّد ضم هذه الأراضي من قبل روسيا واعتبارها جزءا من أراضيها، فإنّ موسكو يمكنها استخدام السلاح النووي لـ"الدفاع" عنها.

وأعلن بوتين الأسبوع الماضي، أن روسيا كانت مستعدة لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانتها لـ"الدفاع" عن أراضيها. وقال: "هذه ليست خدعة".

بودكاست عرب 48

#دونيتسك
#لوغانسك
#خيرسون
#زابوريجيا
#بوتين
#روسيا
#موسكا
#ضم مناطق أوكرانية
#الحرب الروسية الأوكرانية

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خلال أقلّ من أسبوع: كوريا الشماليّة تطلق ثالث صاروخ بالستيّ
خلال أقلّ من أسبوع: كوريا الشماليّة تطلق ثالث صاروخ بالستيّ

2022-09-29

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

2022-09-29

رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب "نورد ستريم" في بحر البلطيق
رصد تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب "نورد ستريم" في بحر البلطيق

2022-09-29

الأكثر قراءة

4 شهداء و44 إصابة باشتباك مع الاحتلال بجنين

4 شهداء و44 إصابة باشتباك مع الاحتلال بجنين

2022-09-28
إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

2022-09-28
المكسيك تعتقل 26 شخصا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة

المكسيك تعتقل 26 شخصا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة

2022-09-28
شاكيد تطالب بطرد أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر

شاكيد تطالب بطرد أفراد من عائلة الشهيد فادي قنبر

2022-09-28
أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية تؤيد BDS ومقاطعة إسرائيل

أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية تؤيد BDS ومقاطعة إسرائيل

2022-09-28