قادة 4 مناطق أوكرانية يصلون موسكو ومساعدات أميركية جديدة لكييف

وصل قادة 4 إدارات أوكرانية موالية لروسيا إلى موسكو، وفقا لما أعلنه مسؤول بمقاطعة خيرسون، وذلك بعد استفتاءات أجريت في تلك المناطق وأعلنت نتائجها لصالح الانضمام إلى روسيا. فيما أعلنت واشنطن عن تقدّيم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار

وأوضح نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف ، أن قادة مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي".

وأرفق المسؤول صورة للقادة وهم يقفون أمام طائرة عليها ألوان العلم الروسي.

وجاء ذلك بعدما طلب القادة الأربعة رسميا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، ضم هذه المقاطعات إلى الاتحاد الروسي على أساس نتائج الاستفتاءات التي رفضتها أوكرانيا والقوى الغربية ووصفتها بالمزيفة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن تلك المناطق اتخذت "خيارا واعيا وحرا" لصالح الانضمام إلى روسيا.

في المقابل، تؤكد القوى الغربية أنها لن تعترف أبدا بضم المقاطعات الأربع إلى روسيا، وتسعى لفرض مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير "لن نعترف أبدا بهذه المحاولات غير القانونية وغير الشرعية للضم".

وأكدت أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على موسكو.

وصرح رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركية بأن واشنطن ستستهدف قطاعات التمويل والطاقة والتكنولوجيا المستخدمة للأغراض العسكرية والتجارية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.

وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمدين المتوسط والطويل، وهي تتضمّن بشكل خاص 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التي تتميّز بدقة الإصابة.

وزوّدت الولايات المتّحدة الجيش الأوكراني حتى اليوم بـ16 راجمة من طراز هيمارس. وهذه الراجمات المثبّتة على مدرعات خفيفة أدت دورا مهما في نجاح الهجوم المضاد الذي شنته قوات كييف مؤخرا ضد القوات الروسية.

كما تتضمّن الحزمة 150 عربة همفي مصفحة و 150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.

وترفع هذه الحزمة الجديدة قيمة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 16,2 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير و16,9 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.