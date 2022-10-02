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الاتحاد الأوروبيّ: طلب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو ليس أولويّة

تاريخ النشر: 02/10/2022 - 23:37

الاتحاد الأوروبيّ: طلب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو ليس أولويّة
بوريل ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، أن طلب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو "ليس قضية أساسية في هذه اللحظة".

وقال بوريل في تصريح للتلفزيون الحكومي الإسباني "RTVE" إن "الشيء المهم هو مواصلة الدعم العسكري لهذا البلد والعقوبات ضد روسيا كما تم القيام به حتى الآن".

وجاء هذا التصريح عقب يوم من طلب أوكرانيا تسريع عملية انضمامها إلى حلف الناتو، وذلك في نفس اليوم الذي أعلنه فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم 4 مقاطعات أوكرانية إلى بلاده.

وأشار بوريل خلال حديثه إلى أن الصراع في أوكرانيا كان أول حالة لأجلها يستخدم الاتحاد الأوروبي أمواله الخاصة لشراء وتسليم الأسلحة إلى بلد في حالة حرب.

واتهم المسؤول الأوروبي بوريل الرئيس الروسي بالقضاء على احتمالات إنهاء الحرب، وقال إن "تهديدات فلاديمير بوتين، بما في ذلك الحرب النووية، يجب أن تؤخذ على محمل الجد".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، تقديم بلاده طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" بموجب إجراءات معجلة، وذلك بعد دقائق من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثيقة ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية إلى روسيا.

ومنذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

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