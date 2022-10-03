إيران تتهم إسرائيل وأميركا بالتخطيط والوقوف وراء الاحتجاجات

اتهمت إيران نظيرتيها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها الأولى منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة، مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وقال المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، إن "أعمال الشغب هذه والاضطرابات جرى التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهم".

ورأى أن "حادثة وفاة الفتاة الشابّة كانت مريرة وأحرقت قلبي. لكنّ رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي. الردّ لا يكون بأن يزعزع بعضهم الأمن في الشوارع ويحرقوا المصاحف ويخلعوا حجاب السيدات المحجبات، ويُضرموا النيران في المساجد والمصارف وسيّارات النّاس"، مشددا على أن هذه التحركات "لم تكن طبيعيّة. كانت أعمال شغب مخططا لها مسبقا".

وهذه المرة الأولى يعلّق فيها المرشد الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للجمهورية الإسلامية، على قضية أميني التي توفيت في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي.

وأثارت وفاة الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاما، تحركات احتجاجية واسعة في مدن إيرانية عدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل زهاء ستين شخصا على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من الأمن. من جهتها، تحدثت منظمات حقوقية خارج إيران عن مقتل أكثر من 90.

وشدد خامنئي على أهمية دور قوات حفظ الأمن في حفظ الاستقرار، قائلا إن الشرطة "ملزمة مواجهة المجرمين وضمان أمن المجتمع"، معتبرا أن "إضعاف الشرطة يعني تقوية المجرمين. من يهاجم الشرطة يترك الشعب بلا دفاع" ضد المجرمين واللصوص.