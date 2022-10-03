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جامعة إيرانية تنتقل للتعليم عن بُعد إثر مظاهرة طلابية ضد النظام

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 11:48

جامعة إيرانية تنتقل للتعليم عن بُعد إثر مظاهرة طلابية ضد النظام
طلاب إيرانيون (Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

علقت الدروس الحضورية اعتبارا من، الإثنين، في أهم جامعة علمية في إيران بعد حوادث عنيفة، مساء الأحد، بين طلاب والقوى الأمنية في طهران على ما أفادت وكالة "مهر" للأنباء.

وذكرت الوكالة "أعلنت جامعة الشريف للتكنولوجيا أن كل الدروس ستتم افتراضيا اعتبارا من الإثنين نظرا إلى أحداث سجلت مؤخرا وضرورة حماية الطلاب".

وقالت الوكالة إن مئتي طالب تجمعوا، بعد ظهر الأحد، في جامعة الشريف للتكنولوجيا في طهران ورددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني فضلا عن شعار "امرأة حياة حرية" و"الطلاب يفضلون الموت على الذل".

وذكرت وكالة مهر أنهم كانوا يحتجون على وفاة مهسا أميني وتوقيف طلاب خلال تظاهرات نظمت منذ 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة الشابة البالغة 22 عاما بعد ثلاثة أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي.

وحمل عناصر الشرطة بنادق خردق لمكافحة الشغب فضلا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع. وانتشر عناصر من قوات الأمن بلباس مدني وعناصر من الشرطة، مساء الأحد، أمام المدخل الشمالي للجامعة على ما أوضحت الوكالة.

وفي محاولة "لتهدئة الوضع" أتى وزير العلوم إلى حرم الجامعة للحديث إلى الطلاب وتكلم إلى القوى الأمنية المنتشرة حول الجامعة بحسب المصدر نفسه.

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#مهسا أميني
#طهران
#احتجاجات في إيران
#إغلاق جامعة وتعليم عن بعد

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