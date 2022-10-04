واشنطن تدعو لبنان للرد "سريعا" على مسودة ترسيم الحدود

شدّدت سفيرة واشنطن لدى بيروت، دوروثي شيا، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "الإسراع في إنجاز الرد اللبناني على مسودة المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".

كما أبدت شيا اهتمام بلادها بـ"إنجاز هذا الملف في أقرب وقت".​

وجاء كلام شيا خلال لقائها نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب، المكلف من قبل الرئاسة اللبنانية بمتابعة الملف مع الجانب الأميركي، في مكتبه بمجلس النواب وسط بيروت.

وبحسب بيان صادر عن بوصعب، "اطلعت شيا من بو صعب على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الرئاسي الإثنين، وحول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي، آموس هوكستين".

من جهته، تابع رئيس البلاد، ميشال عون، التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان بشأن العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية.

وحول صدور الرد، نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر سياسي لبناني رفيع، قوله: "حتى الآن ننتظر إنجاز الصياغة النهائية بعد إدخال التعديلات التي تقررت في اجتماعي الأمس".

وأوضح المصدر أن "الملاحظات هي تقنية وقانونية، تحفظ حقوق لبنان وتؤمّن مصلحته".

وأمس الإثنين، قال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إن الأمور "تسير بالشكل الصحيح"، في تصريحات للصحافيين بعد انتهاء اجتماعه الثلاثي مع عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الرئاسة شرق بيروت، لبحث العرض الأميركي الخاص باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

من جهته قال بوصعب، أمس، إن "لبنان حصل على حقوقه كاملة في حقل قانا"، موضحا أنه "لن يتم توقيع لا اتفاق ولا معاهدة مع العدو الإسرائيلي".

والسبت، قدم الوسيط الأميركي اقتراحا بمثابة حل وسط لإسرائيل ولبنان بعد العديد من الزيارات والاتصالات مع الجانبين خلال الأشهر الماضية.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

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