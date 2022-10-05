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الهند: مصرع 31 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في واد

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 22:35

الهند: مصرع 31 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في واد
من مكان حادث سابق في الهند (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 31 شخصا على الأقل، مصارعهم، إثر سقوط حافلة في واد في جبال شمال الهند، بحسب ما أفادت الشرطة، الأربعاء.

وكان على متن الحافلة نحو 45 شخصًا مسافرين لحضور حفل زفاف، وكانت تسير على طريق جبلي وعر في مقاطعة أوتارانتشال، عندما انحرف السائق بها، ما تسبب في سقوطها من ارتفاع 500 متر إلى أسفل الجرف.

وفي نهاية عمليات الإنقاذ، تم العثور على 31 جثة وإنقاذ 19 جريحا، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية عبر "تويتر"، بعد أن أبلغت في وقت سابق الأربعاء عن مصرع 25 شخصا في الحادثة.

وأكد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أنه سيتم تأمين "كل المساعدة الممكنة" للناجين. وكتب عبر تويتر، الأربعاء: "في هذه اللحظة المأسوية، أفكاري مع العائلات الحزينة".

وتتكرر حوادث الطرق المميتة في مقاطعة أوتارانتشال التي تعبر جزءا من جبال الهيمالايا الهندية، وتضم العديد من أماكن الحج الدينية.

وقُتل أكثر من عشرين حاجا في حزيران/ يونيو الماضي، إثر سقوط حافلة في قاع واد، وكانوا في طريقهم إلى ضريح مخصص للإله الهندوسي يامونا، شمال عاصمة مقاطعة دهرادون.

ووفقا لتقرير للبنك الدولي نُشر العام الماضي، فإن الهند مسؤولة عن 11% من العدد العالمي الاجمالي للوفيات التي تسببت فيها حوادث الطرق، بينما لا تضم سوى 1% فقط من مجموع أسطول السيارات في العالم.

وتتسبب حوادث الطرق في مقتل نحو 150 ألف شخص في الهند سنويا، أي بمعدل وفاة واحدة كل أربع دقائق، وفقا لهذا التقرير، وتكلّف الاقتصاد الهندي نحو 75 مليار دولار سنويا.

بودكاست عرب 48

#أوتارانتشال
#الهند
#سقوط حافلة في واد
#جبال الهيمالايا

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