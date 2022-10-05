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بوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا إلى روسيا

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 10:58

بوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا إلى روسيا
(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، في آخر خطوة قانونية ضمن إجراءات ضم هذه المناطق.

وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي، بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا "في الاتحاد الروسي وفقًا لدستور الاتحاد الروسي".

وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والهزائم العسكرية على الأرض، ضم بوتين هذه المناطق الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، مؤكدا أنها من حق روسيا بعد تنظيم عمليات استفتاء.

وأمس، الثلاثاء، صدّق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، بالإجماع، على اتفاقيات ضم المناطق الأوكرانية، بعد تصويت أعضاء الغرفة السفلى بالبرلمان (مجلس الدوما)، الإثنين، بالإجماع لمصلحة أيضا.

ويترتب على القانون الجديد إجراء بعض التعديلات الضرورية على الدستور الروسي الذي يحدد مناطق البلاد والقضايا المتعلقة بتنظيمها.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع الرئيس بوتين وثيقة ضم المناطق الأربع، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في شباط/ فبراير الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

بودكاست عرب 48

#الرئيس الروسي
#فلاديمير بوتين
#ضم مناطق
#خيرسون
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#دونيتسك

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