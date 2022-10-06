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ألمانيا تعيد مجموعة من النساء والأطفال من مخيمات سورية

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 11:08

ألمانيا تعيد مجموعة من النساء والأطفال من مخيمات سورية
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت ألمانيا، مساء أمس الأربعاء، أنها أعادت أربع نساء وسبعة أطفال إضافيين من سورية، مؤكدة أنها أنجزت تسوية "كل الحالات المعروفة تقريبا" لأسر ألمانية في معسكرات الاعتقال في هذا البلد.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان، إن "هذه الليلة أعيد سبعة أطفال وأربع نساء إضافيين إلى ألمانيا من مخيم روج في شمال شرق سورية".

وشكلت عودة عائلات الجهاديين الذين تم أسرهم أو قتلهم في سورية، والعراق قضية حساسة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكن ألمانيا بذلت جهودا للقيام بعمليات إعادة عائلات بشكل منتظم.

وإلى جانب النساء والقاصرين، ضمت المجموعة التي أعيدت، الأربعاء، مراهقا "نُقل إلى سورية عندما كان في الحادية عشرة من عمره".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: "أشعر بالارتياح لأن هذا الإجراء جعل من الممكن إغلاق جميع القضايا المعروفة تقريبًا". وأضافت: "أشعر بالارتياح خصوصا لأن الأطفال ليسوا مسؤولين عن خيارات الحياة القاتلة لوالديهم"، مؤكدة أنه لم يكن من الممكن "تركهم بلا أفق في مخيمات شمال شرق سورية".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أن النساء والشاب الذين أعيدوا "سيحاكمون على أفعالهم"، وأوقفوا فور وصولهم إلى ألمانيا.

وقال المصدر نفسه "حاليا، هناك حالة واحدة فقط تمت المواقفة عليها لكن لم يتم تنفيذ إعادتها بعد"، موضحا أنه "في الحالات الأخرى لا ترغب الأمهات حاليا في العودة إلى الوطن".

وأوضحت الوزارة أنه في إطار ست عمليات جرت حتى الآن، تمت إعادة 76 قاصرا و26 امرأة في المجموع من شمال شرق سورية إلى ألمانيا.

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#ألمانيا
#سوريا
#سورية
#مخيم روج
#الاتحاد الأوروبي

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