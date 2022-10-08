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حريق اندلع على جسر القرم "نتيجة سيارة مفخخة" وتعطّل حركة المرور

تاريخ النشر: 08/10/2022 - 09:37

حريق اندلع على جسر القرم "نتيجة سيارة مفخخة" وتعطّل حركة المرور
صورة للحريق على جسر القرم
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

اندلع حريق على جسر السيارات والسكك الحديدية الواسعة التي تربط شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية، مما أدى إلى توقف حركة السير عليه، حسب السلطات الروسية.

وقالت سكك حديد القرم إن "النيران اشتعلت في شاحنة وقود في الجزء الخلفي من قطار". وهذا الجسر الذي بني بتكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية روسية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

صرّح رئيس برلمان القرم أن "مخربين أوكرانيين وراء حادث جسر كيرتش والأضرار التي لحقت به ليست خطيرة ونعمل على إصلاحها".

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عاجل بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في حادث جسر القرم.

وأفادت سلطات شبه جزيرة القرم الروسية باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم، فجر اليوم السبت.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الحريق على جسر القرم "نتج عن سيارة مفخخة".

وأشارت لجنة مكافحة الإرهاب الفيدرالية الروسية إلى أن الاننفجار "أدى إلى انهيار جزئي في مساري عبور السيارات".

وقال مستشار رئيس القرم، أوليغ كروتشكوف، في بيان له إنه "حسب المعلومات الأولية، فقد اشتعلت النيران في صهريج وقود في أحد المواقع (بالجسر). أقواس الملاحة لم تتضرر. ومن السابق لأوانه الحديث عن الأسباب والعواقب".

وأفدات الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري أن الملاحة في مضيق كيرتش لم تتوقف بعد حريق شب على جسر القرم.

وأفادت شركة "القرم لسكك الحديد" بأن القاطرة وعددا من العربات لقطار الشحن، الذي اشتعلت النيران في أحد صهاريج الوقود فيه، تم سحبها من جسر القرم إلى مدينة كيرتش.

وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا. تم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو 2018. وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر 2019.

بودكاست عرب 48

#اندلاع حريق على جسر القرم
#الحرب الروسية الأوكرانية
#ضم شبه جزيرة القرم

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