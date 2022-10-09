زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليونان

ضرب زلزال بقوة خمس درجات وسط اليونان فجر اليوم الأحد، دون أن ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.

وذكر مرصد أثينا الوطني أن الزلزال الذي ضرب تحت سطح الماء وقع الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي (22,02 بتوقيت غرينتش)، على عمق 12,7 كلم في خليج كورنث على بعد نحو 100 كلم غرب أثينا.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة، وكذلك في البيلوبونيز.

ولم يصدر أي تصريح رسمي حول وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتتعرض اليونان لزلازل في شكل منتظم لوقوعها على عدد من خطوط الصدع الجيولوجي.

وقضى شخصان في ساموس في تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، جراء زلزال بقوة سبع درجات في بحر إيجه، أودى أيضا بـ114 شخصا في مدينة إزمير الساحلية التركية.