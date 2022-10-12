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الاستخبارات الروسية تعتقل 8 مشتبهين بتفجير جسر القرم

تاريخ النشر: 12/10/2022 - 09:45

الاستخبارات الروسية تعتقل 8 مشتبهين بتفجير جسر القرم
انفجار يتسبب في حريق في جسر يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم (Getty Images)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلنت الاستخبارات الروسية، الأربعاء، أنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم، بينهم خمسة روس، للاشتباه في مشاركتهم في تجهيز الهجوم التفجيري الذي ضرب جسر القرم، السبت.

وقالت الاستخبارات في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن هذا "الهجوم الإرهابي" من تنظيم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تمّ إخفاء المتفجّرات في "لفائف تغليف بلاستيكية" أُرسلت في آب/أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا.

وكان قد اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارا يوم السبت الماضي، بجسر القرم، واصفا ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

وصباح السبت، ألحق انفجار كبير قالت السلطات الروسية إنه نتج من شاحنة مفخخة أضرارا بجسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي تم ضمها في 2014.

وجسر القرم الذي أنشئ بكلفة كبيرة ودشنه بوتين العام 2018، يشكل أيضا شريان نقل لوجستي للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا. وسبق أن هددت السلطات الأوكرانية مرارا باستهدافه.

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#اعتقال مشتبهين بتفجير جسر القرم
#تفجير جسر القرم

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