الشيوخ الأميركي يلغي شروطا خاصة ببيع طائرات إف-16 لتركيا

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الشيوخ الأميركي قرر إلغاء الشروط الخاصة ببيع طائرات إف-16 (F-16) إلى تركيا في نسخته لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023.

وعقد المجلس، أمس الثلاثاء، جلسة لتحديد الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم، ناقش خلالها نحو 900 ملحق مطروح من أجل الإضافة.

وذكرت مصادر مطلعة في الكونغرس أنه تم حذف ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن. ويجعل الملحقان المذكوران بيع الولايات المتحدة طائرات "إف-16" لتركيا "مرتبطا بشروط".

ومن بين هذه الشروط الواردة في ملحق مينينديز؛ التعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع الطائرات لتركيا متوافقا مع مصالح الأمن القومي الأميركي، وألا يتم استخدام تلك الطائرات "في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني".

أما ملحق فان هولن، فقد أضاف إلى مشروع القانون شرط عدم استخدام الطائرات ضد تنظيم "واي بي جي"، الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية"، وأن توافق تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت مصادر إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا في واشنطن كان لها دور فعال في هذا التغيير على مستوى مجلس الشيوخ.

يشار إلى أنه بعد استكمال المجلس مشروع القانون، سيتم تحويله إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب ومن ثم إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن للموافقة عليه.