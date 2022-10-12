رصد تسرب في بولندا من أنبوب دروجبا النفطي الذي يربط بين روسيا وألمانيا

أُغلق أحد خطّي أنابيب دروجبا النفطيين اللذين يربطان روسيا بألمانيا بعد رصد تسرّب في بولندا، بحسب ما أعلنت شركة "برن" (PERN) البولندية المشغّلة، اليوم الأربعاء، فيما قالت برلين إن إمدادات النفط تتواصل.

وقالت الشركة في بيان إنّ "أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي -توقّف الضخّ في الخط المتضرّر على الفور. الخط 2 يعمل بشكل طبيعي"، موضحة أنّ التسرّب رُصد مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية من جهتها أن إمدادات النفط الروسي باتجاه ألمانيا، "لم تنقطع".

وأضافت الوزارة أن "سلامة الإمدادات في ألمانيا مضمونة راهنا (..) هذه الامدادات لم تتوقف".

وقال نائب الوزير البولندي المسؤول عن المنشآت الإستراتيجية، إن عملية سحب البترول الموجود في الجزء المتضرر، فضلا عن النفط المتسرب إلى السطح، ستتطلب 24 ساعة على الأقل. وأكد ماتيوش برغر أنه "بعد 24 ساعة على أدنى تقدير يمكننا أن نرى عينيا" وضع خط الأنابيب، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ورفض نائب الوزير البولندي، التكهن بشأن أسباب التسرب.

وأكد أنه "لا يمكن التكهن راهنا. لدينا بحيرة من النفط يجب إزالتها (..) وبعدها يمكننا أن نجري تدقيقا".

وجاء هذا الحادث بعد عملية تخريب مفترضة طالت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم"، اللذين يربطان روسيا بألمانيا.

ودروجبا هو خط أنابيب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الروسي إلى ألمانيا.

وأوضحت ناطقة أنّ "هذا الجزء من خط أنابيب النفط الرئيسي، ينقل النفط الخام إلى مصفاتين ألمانيّتين هما ’بي تسي كا رافينري شفيت’ و’توتال رافينري ميتلدويتشلاند’ (PCK Raffinerie GmbH Schwedt) و(TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH) في شبيرغاو".

ومصفاة شفيت أساسية لمدّ برلين ومنطقتها بالوقود والفيول، وتتلقى فقط النفط الروسي المنقول عبر دروجبا.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدثة كاتارزينا كراسنسكا، قولها إنّ "إجراءات الإغاثة جارية. جميع الأجهزة موجودة في الموقع".

ووقع التسرّب قرب قرية زوراوفيتشي التي تقع على بعد 180 كيلومترا غرب وارسو.

وأكدت شركة "ترانسنفت" المشغلة لخطوط أنابيب النفط الروسية، أنها تبلغت بحصول تسرب.

وبدأ العمل بخط الأنابيب دروجبا الذي يعني اسمه "صداقة"، في بداية التسعينيات، ويمتد اليوم على شبكة طولها 5500 كيلومتر، وينقل النفط من جبال الأورال إلى مصافي التكرير في بولندا وفي ألمانيا.

وينقل فرع آخر من خط "دروجبا" النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا وتشيكيا.