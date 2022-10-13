الأمم المتحدة تدين قرارات ضم روسيا لمناطق أوكرانية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، مساء الأربعاء، بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين ضمّ روسيا "غير القانوني" مناطق أوكرانية بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتا مقابل خمس دول صوتت ضده، لكن 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأميركية الكبيرة.

ويدين القرار "تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا" و"محاولة الضمّ غير القانوني" التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية.

ويدعو القرار كل وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأيّ تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو "بالتراجع الفوري وغير المشروط" عن قراراتها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن التصويت أظهر الوحدة الدولية ضد روسيا، مشددا على أن واشنطن لن تعترف أبداً بالاستفتاءات "الزائفة".

وأضاف بلينكن في بيان أن التصويت "تذكير قوي بأن الغالبية العظمى من الدول تقف إلى جانب أوكرانيا، دفاعا عن ميثاق الأمم المتحدة وفي معارضة شديدة للحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا وشعبها".

وحضت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، جميع الدول على توجيه رسالة مفادها أنّ العالم "لن يتسامح مع الاستيلاء على أرض جار بالقوة".

وأضافت "اليوم روسيا تغزو أوكرانيا. لكن غدا قد تكون دولة أخرى هي من تنتهك أراضيها. قد تكون دولتكم. يمكن أن تكونوا التاليين. ماذا تتوقعون من هذه القاعة؟".

وبذلت الولايات المتحدة مساعي حثيثة لإقناع جنوب إفريقيا وكذلك أيضا وخصوصا الهند التي تتعاظم شراكتها مع واشنطن وتربطها علاقة تاريخية وثيقة بموسكو، وامتنعت أيضا عن التصويت في مجلس الأمن، حيث تشغل مقعدا غير دائم.

وقد تعهدت مجموعة من الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخائر تشمل أنظمة للدفاع الجوي.

فقد تعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بتوفير منظومات دفاع جوي لكييف في أسرع وقت ممكن. وقال إن بلاده ملتزمة بدعم أوكرانيا على المدى الطويل بكل ما تحتاجه، مضيفا أن أعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بهذا الأمر متفقون بشأن ذلك.

كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ إضافية مضادة للطائرات، بما في ذلك، وللمرة لأولى، ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز.

بدورها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، إن بلادها سترسل 3 وحدات إضافية من نظام "آيريس تي" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستسلم كييف رادارات وأنظمة دفاع جوي خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن فرنسا تعمل بالتعاون مع الدانمارك لتأمين شحنات إضافية من مدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية.