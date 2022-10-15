إيران: مواجهات تخللها حريق وإطلاق رصاص في سجن إوين

عرب ٤٨ / أ ف ب

شهد سجن إوين في شمال طهران اندلاع حريق وإطلاق رصاص مساء، السبت، في ظل احتجاجات على وفاة مهسا أميني؛ حسب ما أبلغت منظمة "حقوق الإنسان في إيران".

وتظهر في مقطع فيديو نشرته المنظمة عبر "تويتر" ألسنة لهب وأعمدة دخان تتصاعد ليلا من السجن فيما تُسمع فرقعات صغيرة تبدو أصوات أعيرة رصاص.

وقال حساب "1500 تصوير" على "تويتر": "اندلع حريق في سجن إوين" و"سمع دوي انفجار" من المنشأة.

وتسمع في خلفية فيديو نشره الحساب هتافات "الموت للديكتاتور" - أحد الشعارات الرئيسة للحركة الاحتجاجية المستمرة منذ شهر والتي اندلعت بسبب وفاة أميني.

ونقلت وكالة "إرنا" عن مصدر أمني قوله إن "اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين في سجن إوين"، تطورت الى "إشكال بينهم وبين عناصر السجن"، وقام السجناء "بإضرام النيران" في أحد الأقسام. وأضاف المصدر "حاليا، الوضع هو تحت السيطرة بشكل كامل والهدوء يسود في السجن، وعناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران".

وتوفيت الشابة البالغة 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة عقب اعتقالها لدى شرطة الأخلاق سيئة السمعة بزعم انتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

ولقي ما لا يقل عن 108 أشخاص مصارعهم في حملة قمع الاحتجاجات، كما قتل ما لا يقل عن 93 آخرين في أعمال عنف اندلعت في زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد.

وتقول "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" ومقرها الولايات المتحدة إن أكثر من 5500 شخص اعتقلوا في حملة القمع.

وأوردت تقارير أنه جرى إرسال مئات من المعتقلين خلال الاحتجاجات على وفاة أميني الشهر الماضي إلى إوين.

وسمعة السجن سيئة لسوء معاملة السجناء السياسيين فيه.

وقد نشرت مجموعة قراصنة اسمها "عدالة علي" مقاطع فيديو في آب/أغسطس من العام الماضي سجلتها كاميرات مراقبة في سجن إوين تظهر حراسا يضربون مساجين ويسيئون معاملتهم.