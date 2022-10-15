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قصف روسي يطال كييف وزاباروجيا وخاركيف

تاريخ النشر: 15/10/2022 - 15:51

قصف روسي يطال كييف وزاباروجيا وخاركيف
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، تعرض مناطق كييف وزاباروجيا وخاركيف لقصف روسي باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

وقال الحاكم الإقليمي للعاصمة الأوكرانية كييف أوليكسي كوليبا عبر تلغرام، إن منطقة كييف تعرضت لقصف صاروخي روسي.

ولم يذكر كوليبا المواقع التي طالها القصف على وجه التحديد، وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للصواريخ.

من جهته صرح رئيس إدارة الدولة بمنطقة زاباروجيا، ألكسندر ستاروخ، عبر "تيليغرام"، أن القوات الروسية شنت هجمات على مدينة زاباروجيا باستخدام صواريخ "إس 300" ومسيرات من صنع إيراني، في ساعات الليل.

ولفت إلى لحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة في المدينة جراء الهجمات.

كما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى حدوث انفجارات في ساعات الليل في خاركيف أيضا.

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#قصف على كييف وزاباروجيا وخاركيف

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