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إيران: مقتل 4 سجناء وأكثر من 60 مصابا في أحداث سجن إوين

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 14:03

إيران: مقتل 4 سجناء وأكثر من 60 مصابا في أحداث سجن إوين
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أسفر الحريق الذي اندلع في سجن إوين في طهران، الليلة الماضية، عن مقتل 4 سجناء وإصابة 61 آخرين بجروح؛ حسب ما أوردت السلطة القضائية اليوم، الأحد.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين"، بأن "4 سجناء لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61 آخرين"، مضيفا أن أربعة من المصابين في "حالة خطيرة".

وذكر أن النزلاء الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحريق "مدانون بالسرقة وكانوا يقضون عقوبتهم في سجن إوين".

وتأتي الاضطرابات في السجن بينما تشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ أسابيع أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي توفيت في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة.

وتصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان من السجن الواقع في شمال إيران حيث تفيد معلومات بأنه جرى إيداع بعض الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات المرتبطة بوفاة أميني.

وذكر "ميزان أونلاين" نقلا عن سلطات السجن ليل السبت – الأحد بأنه جرى إخماد الحريق الذي تسببت به "أعمال شغب وصدامات"، بحسب السلطات.

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#إيران
#سجن إوين
#طهران
#مهسا أميني

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