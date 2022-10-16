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الأمين العام لـ"أوبك": قرار خفض الإنتاج لا يتضمّن "أي رسائل لأحد"

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 22:51

الأمين العام لـ"أوبك": قرار خفض الإنتاج لا يتضمّن "أي رسائل لأحد"
امام مقرّ "أوبك" في فيينا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الأحد، من الجزائر، أن قرار تحالف "أوبك بلاس" بخفض حصص إنتاج النفط لا يتضمن "أي رسائل لأحد"، بعد التوتر الذي تسبب فيه بين السعودية العضو البارز في "أوبك"، والولايات المتحدة.

وقال الغيص في مؤتمر صحافي: "نحن لا نوجه رسالة إلى أحد. اتفاقنا مبني على أسس ودراسات وبيانات فنية بحتة، ليس فيها رسائل اقتصادية ولا سياسية ولا غيرها".

وأوضح أن "العالم مقبل على مرحلة ركود اقتصادي، وبالتالي هذا له انعكاس مباشر على الطلب على النفط كما في الصين"، أحد أكبر المستوردين للنفط.

وقرر تحالف "أوبك بلاس"، المكون من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي، خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار النفط الخام التي كانت تتراجع.

وأضاف الأمين العام، الكويتي هيثم الغيص، أن القرار "لا يستهدف الوصول الى سعر معين، فبالعكس شاهدنا ان الأسعار انخفضت بعد اجتماعنا"، لأن المنظمة "لا تتحكم في الأسعار وإنما هناك جهات أخرى تتحكم في أسعار كل السلع ومن ضمنها النفط، وهي البورصات كما في لندن ونيويورك".

وتعرضت السعودية لانتقادات من واشنطن، بعد أن وافقت منظمة "أوبك" على خفض كبير للإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة.

واتهمت واشنطن "أوبك بلاس" بالانحياز لموسكو، التي تجني أرباحا من ارتفاع أسعار النفط إذ تعتمد على مبيعات المحروقات لتمويل حربها في أوكرانيا.

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#أوبك
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#أوبك بلاس
#خفض حصص إنتاج النفط
#السعودية
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