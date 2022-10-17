  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الادعاء يطلب حبس المستشار السابق لترامب ستيف بانون

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 19:50

الادعاء يطلب حبس المستشار السابق لترامب ستيف بانون
ستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

طلب الادعاء، اليوم الإثنين، إنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي أدين في تموز/ يوليو بازدراء القضاء لرفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن هجوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021 على الكابيتول.

ويتوقع أن يصدر قاضٍ في واشنطن الحكم الجمعة في قضية بانون البالغ 68 عاما.

مع قرب الموعد النهائي للنطق بالحكم، حدد المدّعون التهم الموجّهة لبانون بـ"تحدي القضاء وسوء النية والازدراء"، وذلك منذ أن استدعته اللجنة التي تحقق في هجوم 6 كانون الثاني/ يناير 2021.

(Getty Images)

ولأنه بقي على موقفه هذا طلب الادعاء "أن يُحكم عليه بالسجن ستة أشهر، أي العقوبة القصوى، وبغرامة مقدارها 200 ألف دولار".

ويُعتبر ستيف بانون أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في 2016. وحتى بعد استبعاده من البيت الأبيض في آب/ أغسطس 2017، بقي مقرّبا من ترامب وتحدث معه في اليوم السابق للهجوم على مقر الكونغرس.

وبهدف معرفة طبيعة محادثاتهما، استدعت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة تسليط الضوء على الدور الذي أداه دونالد ترامب في هذا الهجوم، ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنّه رفض ذلك متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ"عرقلة" عمل الكونغرس.

وخلال محاكمته في محكمة فدرالية في واشنطن في تموز/ يوليو وجدته لجنة المحلفين مذنبا بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.

من جهة أخرى، يلاحق المستشار السابق لدونالد ترامب في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات، لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

بودكاست عرب 48

#المستشار السابق لترامب
#ترامب
#ستيف بانون
#الكابيتول
#اقتحام الكونغرس

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحطّم طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة
تحطّم طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة

2022-10-17

مباحثات روسية أممية بشأن اتفاقية الحبوب الأوكرانية
مباحثات روسية أممية بشأن اتفاقية الحبوب الأوكرانية

2022-10-17

تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض: لا دعوات للمسؤولين الأميركيين للمشاركة في "دافوس في الصحراء" 
تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض: لا دعوات للمسؤولين الأميركيين للمشاركة في "دافوس في الصحراء" 

2022-10-17

الأكثر قراءة

شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات سلفيت

شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات سلفيت

2022-10-16
حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر

حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر

2022-10-16
الاحتلال يعقد مداولات أمنية

الاحتلال يعقد مداولات أمنية "استثنائية" لبحث "التعامل مع عرين الأسود"

2022-10-16
مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات العسكرية بالضفة ستستمر حتى الانتخابات

مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات العسكرية بالضفة ستستمر حتى الانتخابات

2022-10-16
مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

2022-10-16