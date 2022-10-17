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ميدفيديف: دعم عسكري إسرائيلي لأوكرانيا سيدمر العلاقات مع روسيا

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 13:04

ميدفيديف: دعم عسكري إسرائيلي لأوكرانيا سيدمر العلاقات مع روسيا
ميدفيديف مع القوات الروسية في آب/أغسطس الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وجّه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، تهديدا إلى إسرائيل اليوم، الإثنين، في تحذير من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وقال إن أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية.

وقال ميدفيديف، الذي شغل في الماضي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء، في بيان على تلغرام، إن "إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا".

وأضاف ميدفيديف، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، أنه "لا أتحدث عن حقيقة أن مهووسي بانديرا كانوا نازيين، وظلوا كذلك. أنظر فقط إلى رمزية أتباعهم المعاصرين. وإذا تم تزويدهم بالسلاح، فقد حان الوقت لإسرائيل لتعلن أن بانديرا وشوخيفيتش أبطالهم".

وكان وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، قد قال من خلال حسابه في تويتر، أمس، إنه "تم الإعلان صباح اليوم عن أن إيران تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا. وانتهت الشكوك حول أي ينبغي أن تقف إسرائيل في هذا الصراع الدموي. ولا مكان لتصنع العدالة بعد الآن. وحان الوقت لنقدم إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية مثلما تفعل الولايات المتحدة ودول الناتو".

وأدان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، عدة مرات الضربات الروسية في أوكرانيا، لكن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية، كما مارست ضغوطا على الولايات المتحدة من أجل منع تزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ.

وتسعى إسرائيل من خلال هذه السياسة إلى عدم إغضاب روسيا، كي لا تمنع الأخيرة الغارات الإسرائيلية في سورية، حيث تسيطر روسيا على الأجواء هناك.

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#حرب أوكرانيا
#روسيا
#ديمتري ميدفيديف
#إسرائيل
#أسلحة

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