أوكرانيا تبحث قطع علاقاتها مع إيران وطلب دفاعات جويّة إسرائيليّة

اقترح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، على الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب صادراتها من الأسلحة لروسيا؛ في حين تعتزم كييف التوجه رسميا إلى إسرائيل لطلب إمدادات دفاع جوي، فيما أعلن حلف شمال الأطلسي عزمه تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك وسط تصاعد الاتهامات الغربية الموجه لإيران بتزويد الجيش الروسي بطائرات مُسيّرة وصواريخ باليستية يستخدمها الأخير في عملياته العسكرية لـ"ضرب البنية التحتية المدنية للطاقة في أوكرانيا"، على حد تعبيير كييف، الأمر الذي نفته كل من وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، والكرملين، الذي أكد أن "لا معلومات لديه" حول استخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، في تصريح لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء، إنه "تم تقديم اقتراح إلى رئيس أوكرانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران". وأضاف "نأخذ بعين الاعتبار عمليات التدمير العديدة التي تسببت بها الطائرات الإيرانية المسيرة للبنية التحتية المدنية، والوفيات والمعاناة التي تعرض لها شعبنا، وكذلك التقارير حول احتمال استمرار إمداد إيران روسيا بالأسلحة".

وأشار كوليبا إلى أن "بلاده ستتخذ موقفًا واضحًا بشأن هذه المسألة من الآن فصاعدًا"، وتابع أن كييف لم تتخذ موقفًا مناهضًا لإيران أبدًا، "إلا أن طهران أصبحت الآن شريكة في جريمة العدوان الروسي على الأراضي الأوكرانية". وأوضح أنه "بموجب المقترح الجديد، سيتمكن الجانبان من مناقشة عودة العلاقات الثنائية في حال أوقفت الأخيرة إمداد روسيا بالأسلحة".

وذكر وزير الخارجية الأوكراني في مؤتمر صحافي، أن طهران تتحمل المسؤولية كاملة عن تدمير أوكرانيا، مضيفا أنه سيرسل مذكرة رسمية إلى إسرائيل لطلب "إمدادات دفاع جوي فورية والتعاون في هذا القطاع"، وأوضح أن تحدث مع الرئيس الأوكراني في هذا الشأن، علما بأن إسرائيل كانت قد امتنعت في السابق عن التواجب مع طلبات أوكرانية في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي يتولى كذلك حقيبة الخارجية، يعتزم إجراء مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، يوم الخميس المقبل. وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية إن كوليبا سيطرح موضوع الحصول على إمدادات دفاع جوي فورية من إسرائيل.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين اثنين ودبلوماسيين إيرانيين اثنين، قولهم إن طهران تعهدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض والمزيد من الطائرات المسيرة، في خطوة من المرجح أن تثير حفيظة الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية.

وبحسب مصادر "رويترز" فإن الاتفاق بين طهران وموسكو في هذا الشأن، أبرم في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عندما زار النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، واثنان من كبار المسؤولين في "الحرس الثوري" ومسؤول من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، العاصمة الروسية، لإجراء محادثات مع روسيا بخصوص تسليم أسلحة.

احتجاجات أمام السفارة الإيرانية للاحتجاج على إمداد روسيا بطائرات مسيرة (Getty Images)

وشدد كوليبا على "نشر تقارير عن احتمال استمرار إمدادات الأسلحة من إيران إلى روسيا"، بعد تقرير "رويترز" الذي أشار إلى قرب تسليم صواريخ أرض-أرض إيرانية إلى موسكو. وقال في بيان مصور إن "تصرفات إيران تنم عن الشر وهي أكاذيب لن نتساهل معها... طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير العلاقات مع أوكرانيا".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم، إن الحلف سيزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي في الأيام المقبلة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الطائرات المُسيّرة، بما فيها الطائرات الإيرانية التي تشير المزاعم إلى أن روسيا تستخدمها في استهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إن هجمات شنتها أسراب من الطائرات المسيرة دمرت ما يقرب من ثلث محطات الطاقة خلال الأسبوع المنقضي، بعد أن كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية بعيدا عن جبهة القتال، بعد أن منيت بسلسلة انتكاسات عسكرية أمام القوات الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ، متحدثا إلى مؤتمر أمني في برلين، إن رد الحلفاء على الهجمات هو تكثيف شحنات منظومات الدفاع الجوي التي يقدمونها لأوكرانيا. وأضاف أن "أهم شيء يمكننا أن نفعله هو تسليم ما وعد به الحلفاء، بل أن نكثف ونسلم المزيد من منظومات الدفاع الجوي".

وتابع أنه "سيقدم حلف شمال الأطلسي في الأيام المقبلة منظومات مضادة للطائرات المُسيّرة لمواجهة تهديد تلك الطائرات، بما فيها الإيرانية". وختم ستولتنبرغ بالتشديد على أنه "يجب ألا تدعم أي دولة حرب روسيا غير المشروعة على أوكرانيا".

والإثنين، قال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن الاتحاد "يبحث عن دليل ملموس" على تورط إيران في الحرب في أوكرانيا، حسب شبكة "بي بي سي"، فيما هدّدت الولايات المتحدة، بأنها ستتخذ إجراءات بحق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية، "بعد أن استخدمتها روسيا في ضربات قاتلة على كييف".

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، مجددا، الادعاءات حول إمداد روسيا بمسيرات تستخدم بالهدمات الروسية في أوكرانيا، وذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، الذي قال إن "المزاعم بشأن إرسال إيران أسلحة وطائرات من دون طيار لاستخدامها في حرب أوكرانيا غير صحيحة".

وأضاف المتحدث الإيران أم "موقفنا واضح بعدم انتهاك سيادة أي دولة بما فيها أوكرانيا"، علما بأن وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبد اللهيان، كان قد قال في تصريح صحافي صدر عنه يوم السبت الماضي، إن بلاده "لم تقدم أسلحة لأي طرف في حرب أوكرانيا ولن تفعل"، وفق وكالة "إرنا" الحكومية.