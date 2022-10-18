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تركيا: توقيف أكثر من 500 شخص بتهمة الارتباط بالمعارض غولن

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 19:02

تركيا: توقيف أكثر من 500 شخص بتهمة الارتباط بالمعارض غولن
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، توقيف أكثر من 500 شخص يُشتبه في أنهم على صلة بالمعارض فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بمحاولة انقلاب تموز/ يوليو 2016.

وقال وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو إنه "تمّ إصدار 704 مذكرات توقيف وتم توقيف 543 شخصًا".

وكانت عمليات التوقيف التي تمّ تنفيذها في 59 من 81 محافظة تركية، تستهدف الهيكل المالي لحركة الداعية فتح الله غولن.

ويُتهم من تم اعتقالهم الثلاثاء، بتلقي أو إعادة توزيع أموال أرسلها من الخارج، أنصار غولن (81 عامًا) المقيم في الولايات المتحدة بعيدا عن متناول الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وظل غولن حليفا لإردوغان لفترة طويلة حتى العام 2013 مع نشر تسجيلات صوتية تتهم أوساط الرئيس التركي بالفساد.

ومنذ محاولة الانقلاب في 2016، قامت السلطات التركية باعتقال أكثر من 300 ألف شخص منهم في صفوف الشرطة والقضاء والجيش والمثقفين.

وتطالب تركيا من السويد وفنلندا تسليمها عناصر حركة غولن الذين يعيشون على أراضيهما، كشرط لمصادقة البرلمان التركي على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.

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#فتح الله غولن
#اعتقال العشرات
#احتجاز
#تركيا

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