  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

13 قتيلا بتحطم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 08:22

13 قتيلا بتحطم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا
الدمار الذي خلفته المقاتلة بعد تحطمها (gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 13 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدد مع أوكرانيا، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث تحت الأنقاض.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الحالات الطارئة قولها إن "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض، في المحصلة، لقي 13 شخصا مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 19 آخرون بجروح".

وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث تحت الأنقاض أفضت إلى انتشال "عشر جثث" إضافية، وذلك بعدما كانت حصيلة أولية أفادت بسقوط ثلاثة قتلى في الحادثة.

وأدى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من تسع طبقات، والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص.

ووقعت الكارثة في مدينة ييسك التي تقع على بحر آزوف في منطقة كراسنودار، قرب الحدود مع أوكرانيا.

من جهته، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخطر بالحادث وأمر وزيري الصحة ميخائيل موراشكو والحالات الطارئة ألكسندر كورينكوف، بالتوجه إلى ييسكو.

وتسبب وقود المقاتلة باشتعال حريق ضخم في المبنى، أتى على خمس من طبقاته التسع.

وكانت المقاتلة حين تعرضت للحادث في طلعة تدريبية وقد تمكن طياراها من النجاة بعد أن قذفا نفسيهما منها، بحسب وزارة الدفاع.

وعزت الوزارة سبب الحادث، إلى خلل فني نجم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".

بودكاست عرب 48

#روسيا
#أوكرانيا
#تحطم
#قتلى
#ضحايا
#سوخوي-34

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حزب العمال يتصدر الاستطلاعات وتراس تتمسك بمنصبها
حزب العمال يتصدر الاستطلاعات وتراس تتمسك بمنصبها

2022-10-18

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أي جهة على علاقة بالطائرات المسيرة الإيرانية بعد ضرب كييف
واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أي جهة على علاقة بالطائرات المسيرة الإيرانية بعد ضرب كييف

2022-10-18

مباحثات سعودية أممية لتمديد الهدنة في اليمن
مباحثات سعودية أممية لتمديد الهدنة في اليمن

2022-10-17

الأكثر قراءة

3 إصابات بينها خطيرة بجريمتي إطلاق نار بجلجولية والطيبة

3 إصابات بينها خطيرة بجريمتي إطلاق نار بجلجولية والطيبة

2022-10-17
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

2022-10-17
بعد الانتخابات بيوم واحد...

بعد الانتخابات بيوم واحد...

2022-10-17
اعتقالات بالضفة والاحتلال يخطط لعملية عسكرية ضد

اعتقالات بالضفة والاحتلال يخطط لعملية عسكرية ضد "عرين الأسود"

2022-10-17
ميدفيديف: دعم عسكري إسرائيلي لأوكرانيا سيدمر العلاقات مع روسيا

ميدفيديف: دعم عسكري إسرائيلي لأوكرانيا سيدمر العلاقات مع روسيا

2022-10-17