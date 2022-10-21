تركيا تدعو إلى رفع العقوبات عن فنزويلا وإيران

دعت تركيا، اليوم الجمعة، إلى "رفع العقوبات" عن فنزويلا وإيران لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو إن "العالم كله بحاجة للنفط والغاز الطبيعي من فنزويلا... ومن جهة أخرى هناك حظر على النفط الإيراني".

وأضاف الوزير التركي أنه "إذا كنتم تريدون خفض الأسعار، ارفعوا هذه العقوبات والغوا إجراءات الحظر عن هذين البلدين اللذين سيمدان الأسواق".

ويخضع البلدان المنتجان للنفط والمتحالفان عقوبات شديدة تفرضها الولايات المتحدة.

ومن دون أن يسمي واشنطن، دان تشاوش أوغلو رد فعل الولايات المتحدة على القرار الأخير للدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية بخفض الإنتاج لدعم سعر "الذهب الأسود".

وقال الوزير التركي: "نرى أن دولة تهدد السعودية وهذا التخويف ليس عادلا".

وكانت فرنسا قد دعت في نهاية حزيران/ يونيو إلى "تنويع الإمدادات" باتجاه إيران وفنزويلا، من أجل الحد من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا.

ورد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عبر التلفزيون العام في اليوم التالي، بالقول: "الرئيس (إيمانويل) ماكرون! فنزويلا مستعدة للترحيب بجميع الشركات الفرنسية التي ترغب في القدوم وإنتاج النفط والغاز".