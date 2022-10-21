واشنطن: لا اتفاقية وشيكة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أنه لا توجد أي "اتفاقية وشيكة مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، سواء جرى التوصل إلى اتفاق نووي أو من دونه".

وفي السياق، أكد أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

وعلى صعيد آخر، كشف بلينكن أن واشنطن "لا تعارض" الحل الدبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، عقب محادثاتهما في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال إن "واشنطن ستدرس كل وسيلة تعزز الدبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

غير أنه في المقابل أشار إلى أن روسيا "لا تبدي" حاليا أي نوايا على استعدادها لمسار الدبلوماسية.

وأضاف أن "اتصالات المسؤولين الأميركيين بنظرائهم الروس ستستمر في سبيل إنهاء الحرب الدائرة".

واتهم بلينكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "يحاول تدمير عزيمة الشعب الأوكراني، لكنه يحصل على نتيجة عكسية".

وفي وقت سابق الجمعة، بحث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، هاتفيا مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال بين واشنطن وموسكو خلال الحرب الأوكرانية.