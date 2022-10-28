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استطلاع: لولا يوسّع الفارق مع بولسونارو قبل أيام على جولة الانتخابات الثانية

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 09:25

استطلاع: لولا يوسّع الفارق مع بولسونارو قبل أيام على جولة الانتخابات الثانية
لولا وبولسونارو ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اتسع الفارق بين المرشح اليساري لويس إيناسيو دا سيلفا والرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، قبل ثلاثة أيام على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المثيرة للاستقطاب في البرازيل، وفق ما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الخميس.

وحصل لولا على 53 بالمئة من دعم الناخبين مقابل 47 بالمئة لبولسونارو، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "داتافولها"، مقارنة بـ52 بالمئة و48 بالمئة على التوالي في الأسبوع السابق.

وتستثني الأرقام الناخبين الذي يعتزمون التصويت بورقة بيضاء أو غير صالحة، والذين يمثلون خمسة بالمئة من المستطلعين، حسب تقديرات داتافولها. وتبلغ نسبة الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد 2 بالمئة فقط.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الذي استند إلى مقابلات مع 4580 شخصا من الثلاثاء إلى الخميس، ما يزيد أو ينقص عن نقطتين مئويتين.

وكان لولا الرئيس السابق الذي قاد البرازيل من 2003 إلى 2010، قد حصل في الجولة الأولى من الانتخابات في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر على ما نسبته 48 بالمئة من الأصوات مقابل 43 بالمئة للكابتن السابق في الجيش بولسونارو.

وسيتواجه المرشحان في مناظرة أخيرة ليل اليوم الجمعة.

وانتقد بولسونارو وأنصاره مؤسسات الاستطلاعات واتهموها بالانحياز.

ويحظى لولا الذي بلغ 77 عاما الخميس، بشعبية بين النساء (52 بالمئة) والفقراء والطبقة العاملة (61 بالمئة) والكاثوليك (55 بالمئة) وقف أرقام داتافولها.

أما بولسونارو (67 عاما) فيحظى بشعبية بين المسيحيين الإنجيليين (62 بالمئة) والأثريار (59 بالمئة).

بودكاست عرب 48

#جايير بولسونارو
#لويس إيناسيو دا سيلفا
#لولا
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#الانتخابات في البرازيل

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