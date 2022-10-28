الفلبين: 31 قتيلا إثر فيضانات وانزلاقات للتربة

لقي ما لا يقل عن 31 شخصا، مصارعهم، أمس الخميس واليوم الجمعة، إثر انزلاقات التربة والفيضانات التي اجتاحت مناطق في الفليبين ليلا، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدنا عدة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوبا، مساء أمس الخميس، بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية نالغي، وفق ما أعلن مسؤول الدفاع المدني في المنطقة، نجيب سيناريمبو.

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وعثر عناصر الإنقاذ على 16 جثة في داتو أودين سينسوات، وعلى 10 جثث في داتو بلاه سينوسات، وخمس جثث في بلدة أوبي، حسبما صرح لصحافيين.

وأفاد بأن "المياه بدأت دخول المنازل قبل الفجر"، مشيرا إلى أن عناصر فرق الإغاثة أنقذوا بعض الأشخاص من على أسطح عدد من الأبنية.

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وبينما انحسرت مياه الفيضانات في عدد من المناطق إلا أن المياه ما زالت تغمر مدينة كوتاباتو بالكامل تقريبا.

وتوقع سيناريمبو وقوع مزيد من الفيضانات الجمعة جراء الأمطار الغزيرة.