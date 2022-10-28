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اليابان تخطّط لشراء صواريخ "توماهوك" الأميركيّة

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 14:34

اليابان تخطّط لشراء صواريخ "توماهوك" الأميركيّة
صاروخ أميركيّ من طراز "توماهوك" (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تدرس طوكيو شراء صواريخ "توماهوك" الأميركية، بحسب ما قال مسؤولون يابانيون، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "كيودو" المحلية عن مسؤولين حكوميين لم تسمهم، أن الحكومة تخطط لشراء صواريخ "توماهوك"، في إطار جهودها "لتعزيز قدرة البلاد على ردع التهديدات بشكل أسرع".

وذكرت الوكالة أن مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع، أكد أن اليابان تفكر في شراء الصواريخ الأميركية، لكنه أضاف أن ذلك "يعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيعها".

وتأتي مساعي اليابان لامتلاك الصواريخ المتطورة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز سياستها الأمنية طويلة المدى والتي ستعلن عنها نهاية العام الجاري، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويصل مدى صواريخ "توماهوك" التي يتم إطلاقها من البحر إلى 2500 كيلو متر، ويمكنها التحليق على ارتفاع منخفض نسبيا عن الأرض.

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#اليابان
#طوكيو
#ـصواريخ أميركية
#توماهوك
#الولايات المتحدة

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