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البحرية الروسية تتصدى لهجوم بمسيرات في خليج سيفاستوبول

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 11:00

البحرية الروسية تتصدى لهجوم بمسيرات في خليج سيفاستوبول
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت السلطات في القرم التي ضمّتها موسكو بأنه تم بنجاح "صد" و"إسقاط" كل المسيّرات التي هاجمت ميناء سيفاستوبول في شبه الجزيرة في وقت سابق، السبت.

وقال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، على "تيليغرام": "اليوم منذ الساعة 04,40 صباحا وعلى مدى ساعات عدّة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول هجمات بمسيّرات... تم إسقاط كل المسيّرات".

وتصدت البحرية الروسية، صباح السبت، هجوما بمسيّرة في خليج سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو في شبه جزيرة القرم، بحسب ما أفاد حاكم محلي عيّنته روسيا.

وقال حاكم سيباستوبول ميخائيل رازفوجايف على "تيليغرام" إن "سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود تصد مسيّرة في خليج سيباستوبول... لم تُستهدف أي منشأة في المدينة. الوضع تحت السيطرة".

وذكرت سلطات المدينة في وقت لاحق أنه تم إغلاق الميناء "مؤقتا" أمام القوارب والعبارات.

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وهاجمت قواتها أوكرانيا من محاور عدة في شباط/ فبراير هذا العام، بما في ذلك من القرم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد رازفوجايف أن مسيّرة هاجمت محطة للطاقة الحرارية قرب سيفاستوبول.

كما تعرّض الأسطول الروسي المتمركز في الميناء إلى هجوم بمسيّرة في تموز/ يوليو.

ويأتي الإعلان الأخير فيما تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم مضاد لاستعادة أراض تحتلها روسيا في جنوب البلاد.

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#هجوم بمسيرات
#القوات الروسية
#البحرية الروسية
#الحرب الروسية الأوكرانية

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