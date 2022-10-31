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الأمن الإيرانيّ يوقف سبعة أشخاص على صلة بهجوم شيراز

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 16:15

الأمن الإيرانيّ يوقف سبعة أشخاص على صلة بهجوم شيراز
من المكان الذي نُفِّذ فيه الهجوم (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الإثنين، توقيف سبعة أشخاص على خلفية ضلوعهم في الهجوم "الإرهابي" على مرقد ديني في مدينة شيراز الأسبوع الماضي، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابيّ.

وقُتل 13 شخصا على الأقل في هجوم شنّه، الأربعاء الماضي، مسلح على مرقد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ"شاه جراغ") في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس.

وكانت السلطات قد أعلنت بداية، عن مقتل 15 شخصا جراء إطلاق النار من مسلّح قدّمته وسائل الإعلام المحلية على أنه يدعى حامد بدخشان. وأفاد مسؤول السبت بأن الأخير توفي متأثرا بجراح أصيب بها عند توقيفه بعيد تنفيذه الاعتداء.

وقال معاون المحافظ في فارس، إسماعيل محبي بور، إن "الشخص الثاني (الضالع) في العمل الإرهابي على المرقد المقدس، والذي وفّر دعما (لمنفذ الهجوم)، تم توقيفه"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.

وأكد محبي بور أن الشخص الثاني لم يدخل حرم المرقد الذي يعد الأبرز في جنوب إيران، من دون أن يحدد طبيعة الدور الذي أداه في العملية.

وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة الأمن أن المذكور كان "العنصر الثاني المنفّذ"، وذلك وفق بيان نشرته "إرنا".

كما كشفت الوزارة في بيانها عن توقيف "ستة عناصر دعم لدى الخلية الاجرامية التي تقف وراء هذه العملية الارهابية"، من دون أن تحدد طبيعة أدوار هؤلاء.

وتعهد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، بـ"معاقبة" المسؤولين عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في إيران منذ 2019.

وشاركت جموع من الإيرانيين في مراسم التشييع التي أقيمت للضحايا السبت، ورفعوا شعارات نددت بأعمال "الشغب" التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

وأتى هجوم شيراز بينما تشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في إيران. وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات غالبيتهم من المحتجين، لكن أيضا عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون "أعمال شغب".

بودكاست عرب 48

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