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تركيا تكرر مطالبها للسويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 23:33

تركيا تكرر مطالبها للسويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو
ستولتنبرغ وإردوغان (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

كررت تركيا مطالبة السويد وفنلندا باتخاذ الإجراءات التي تطالبهما بها من أجل الموافقة على انضمامهما لحلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ حسب ما قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال اجتماع مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، الجمعة.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان بعد الاجتماع، أن "الرئيس إردوغان شدد على أن نسق وتوقيت مسار المصادقة... سيتحددان بالخطوات التي لا يزال يتعين على الدولتين اتخاذها".

ويعطّل الرئيس التركي دخول السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي منذ أيار/مايو، ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في أنقرة الثلاثاء.

وتتهم تركيا الدولتين الاسكندنافيتين بإيواء نشطاء من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما تنظيمين "إرهابيين".

ولتجاوز اعتراضات تركيا، وقعت الدول الثلاث مذكرة تفاهم على هامش قمة الناتو في مدريد في حزيران/يونيو، تتناول خصوصا طلبات تسليم المطلوبين.

وقال حلف الأطلسي في بيان مساء الجمعة إن ستولتنبرغ "رحب بالخطوات الهامة والملموسة التي اتخذتها الدولتان لوضع المذكرة موضع التنفيذ، وأكد أن عضويتهما ستقوّي الناتو".

وكان الأمين العام لحلف الناتو قد دعا الخميس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في إسطنبول، إلى منح السويد وفنلندا عضوية الحلف من أجل "توجيه رسالة واضحة إلى روسيا".

وصادقت حتى الآن 28 دولة عضو من أصل 30 في الحلف الأطلسي على انضمام البلدين، ويتطلب منح العضوية موافقة كافة الدول الأعضاء.

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا حتى الآن على عضوية السويد وفنلندا.

بودكاست عرب 48

#تركيا
#السويد
#فنلندا
#رجب طيب إردوغان
#الناتو
#حلف شمال الأطلسي

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