إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة بـ"عدد محدود"

اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيّرة لكن قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان، إن "عددا محدودا" من المسيرات جرى إرسالها إلى روسيا في الأشهر السابقة للحرب الأوكرانية، في إطار اتفاق تعاون دفاعي بين البلدين.

ورفض الوزير الإيراني تقارير عن خطط إيران لتزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وأوضح أن المسيرات التي جرى إرسالها إلى روسيا لم تكن مخصصة للاستخدام في حرب أوكرانيا، مؤكدا أن تسليح أحد الأطراف في الحرب يتعارض مع "السياسات المبدئية" للبلاد.

وعرض وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الخميس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أجزاء من حطام مسيرة إيرانية.

وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إسقاط 6 مسيرات انتحارية إيرانية من طراز "شاهد 136" أطلقتها روسيا جنوبي البلاد.

وفي تموز/يوليو الماضي، اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ"مئات" الطائرات المسيرة، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

ونفت طهران مرارا صحة ادعاءات استخدام روسيا مسيرات انتحارية إيرانية الصنع في أوكرانيا، وأبدت استعدادها للحوار مع كييف لتبديد الاتهامات بهذا الخصوص.