روسيا تعرض الوساطة بين السعودية وإيران

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، استعدادها للقيام بوساطة بين السعودية وإيران، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" المحلية عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

ولدى سؤاله عما إذا كانت موسكو على اتصال مع الرياض وطهران وسط تقارير أوردتها وسائل إعلام غربية نقلا أوساط استخباراتية سعودية بأن إيران قد تشن هجوما على السعودية، أجاب بوغدانوف "بالطبع، نحن على اتصال بكل من أصدقائنا السعوديين وأصدقائنا الإيرانيين".

وتابع أنه "بالطبع، نحن مع حل جميع سوء الفهم والتناقضات في إطار حوار بناء على طاولة المفاوضات". وأضاف أنه "لقد كنا دائمًا على استعداد ونبذل بالفعل جهودًا للعب دور وساطة معين، إذا طلب أصدقاؤنا ذلك في الرياض وطهران".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد اعتبر أن وسائل إعلام غربية أطلقت حملة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في منطقة الخليج، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسراني، حسين أمير عبد اللهيان، مطلع الشهر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية أن لافروف علق في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني على "ضرر الحملة الإعلامية التي أطلقتها وسائل إعلام غربية".

وذكرت الوزارة أن لافروف أوضح لأمير عبد اللهيان أن مثل هذه الأفعال قد تؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأعربت واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، عن قلقها إزاء تهديدات لم تحددها من جانب إيران ضد السعودية، وقالت إنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية أطلعت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية تحذر من هجوم وشيك من إيران على أهداف في المملكة.

وردا على ذلك، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان، إنه "لا أساس للتقرير المنشور في ‘وول ستريت جورنال‘ بخصوص هجمات مزمعة على أحد البلدان في المنطقة".

وأضافت أن إيران "تؤكد مجددا على سياستها للجوار السلمي مع جيرانها استنادا إلى الاحترام المتبادل وتماشيا مع المبادئ والقواعد الدولية".

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين، أنه ردًا على ذلك التحذير رفعت السعودية والولايات المتحدة، وعدة دول مجاورة، مستوى تأهب قواتها العسكرية، إلا أنهم لم يقدموا مزيدًا من التفاصيل.

وأضاف التقرير أن مسؤولين سعوديين قالوا إن إيران تستعد لشن هجمات على كل من المملكة وأربيل في العراق، في محاولة لصرف الانتباه عن الاحتجاجات المحلية التي تعصف بالبلاد منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأعلن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أنه قلق بشأن التحذيرات ومستعد للرد إذا نفذت إيران هجومًا.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: "نحن قلقون بشأن شكل التهديد، ونبقى على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخباراتية مع السعوديين".

وأضاف: "لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".

ونبّهت إلى أن السلطات الإيرانية اتهمت السعودية، علناً، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتحريض على المظاهرات.

وأشار تقرير "وول ستريت جورنال"، في هذا السياق، إلى أن قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حذّر الشهر الماضي، الرياض علانية من استمرار القنوات الإخبارية الفضائية الناطقة بالفارسية، المدعومة سعوديًا، من نقل الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك إيران الدولية، وهي قناة تلفزيونية فضائية مدعومة من الرياض، ومقرها لندن، وتحظى بشعبية لدى عديد من الإيرانيين.

ونقل التقرير عن اللواء حسين سلامي، في تصريحات لوسائل إعلام حكومية، خلال التدريبات العسكرية في مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية: "هذا تحذيرنا الأخير، لتدخلكم (السعودية) في شؤوننا الداخلية من خلال دعم وسائل الإعلام هذه". "أنتم متورطون في هذا الأمر ولتعلموا أنكم معرضون للخطر".

وحول "إيران الدولية"، ينقل التقرير وصف وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية للقناة، بأنها "شبكة شكلتها السعودية في عام 2017 في لندن"، و"تتبنى نهجًا مناهضًا لإيران تمامًا"، وأن القناة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي وبثها الفضائي لعرض مقاطع فيديو للاحتجاجات الإيرانية، وقمع الشرطة، منذ بدء الاضطرابات الواسعة في إيران.